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На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 20 березня

На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 20 березня
У п'ятницю, 20 березня, буде припинене електропостачання на декількох вулицях Луцька.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Відтак, з 09:00 до 17:00 без світла залишаться мешканці на вул. 8-го Березня 4-8, 14-24, 3-27, вул. Червоної Калини;

з 13:30 до 17:00 - вул. Берестова, 1-19, 2-22, вул. Дубова, 1-11, 2-12, вул. Ольхова, 1-9, 4-8, вул. Матросова, 1-13, 2-16, вул. Ясенова, 2-14, 1-11, вул. Соснова, 2-10, вул. Путінцева, 25-41, 18-34, вул. Ковельська, 69-99, 104-122, вул. Милушська, 1-9, 2-8.

Просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: Луцьк, світло, відключення
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