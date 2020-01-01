У Луцьку, попри карантин, працювали торговельні заклади
Сьогодні, 19:20
Станом на 18:00 19 березня на Волині поліцейські склали 13 адміністративних протоколів за порушення карантинних заходів.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Зокрема, 11 – у Луцьку, та по одному - у Нововолинську та Любомлі. 12 з них стосуються роботи торговельних закладів, 1 – заборони на перевезення понад 10 пасажирів.
Поліцейські до завершення карантину контролюватимуть виконання обмежувальних заходів.
Правоохоронці закликають громадян у випадку виявлення порушень правил карантину невідкладно повідомляти про це на оперативну лінію служби «102». Закликають не нехтувати заборонами та не порушувати вимог чинного законодавства.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Зокрема, 11 – у Луцьку, та по одному - у Нововолинську та Любомлі. 12 з них стосуються роботи торговельних закладів, 1 – заборони на перевезення понад 10 пасажирів.
Поліцейські до завершення карантину контролюватимуть виконання обмежувальних заходів.
Правоохоронці закликають громадян у випадку виявлення порушень правил карантину невідкладно повідомляти про це на оперативну лінію служби «102». Закликають не нехтувати заборонами та не порушувати вимог чинного законодавства.
Головне фото - ілюстративне.
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