У Луцьку, попри карантин, працювали торговельні заклади





Про це



Зокрема, 11 – у Луцьку, та по одному - у Нововолинську та Любомлі. 12 з них стосуються роботи торговельних закладів, 1 – заборони на перевезення понад 10 пасажирів.



Поліцейські до завершення карантину контролюватимуть виконання обмежувальних заходів.



Правоохоронці закликають громадян у випадку виявлення порушень правил карантину невідкладно повідомляти про це на оперативну лінію служби «102». Закликають не нехтувати заборонами та не порушувати вимог чинного законодавства.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 18:00 19 березня на Волині поліцейські склали 13 адміністративних протоколів за порушення карантинних заходів.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Зокрема, 11 – у Луцьку, та по одному - у Нововолинську та Любомлі. 12 з них стосуються роботи торговельних закладів, 1 – заборони на перевезення понад 10 пасажирів.Поліцейські до завершення карантину контролюватимуть виконання обмежувальних заходів.Правоохоронці закликають громадян у випадку виявлення порушень правил карантину невідкладно повідомляти про це на оперативну лінію служби «102». Закликають не нехтувати заборонами та не порушувати вимог чинного законодавства.

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