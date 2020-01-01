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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 березня
У Волинській області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, без істотних опадiв.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8+13º тепла.

У Луцьку - мінлива хмарність, без істотних опадiв. Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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