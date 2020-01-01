Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, без істотних опадiв.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8+13º тепла.
У Луцьку - мінлива хмарність, без істотних опадiв. Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8+13º тепла.
У Луцьку - мінлива хмарність, без істотних опадiв. Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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