Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 березня





Про це



Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8+13º тепла.



У Луцьку - мінлива хмарність, без істотних опадiв. Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, без істотних опадiв.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8+13º тепла.У Луцьку - мінлива хмарність, без істотних опадiв. Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11º тепла.

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