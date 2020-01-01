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Волинська інфекціоністка просить допомогти респіраторами та захисним одягом

Волинська інфекціоністка просить допомогти респіраторами та захисним одягом
Лікарка Волинської обласної інфекційної лікарні Людмила Зубко просить допомогти із засобами індивідуального захисту.

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

Жінка розповіла, що вона надає медичну допомогу всім, хто звертається до Волинської обласної інфекційної лікарні, зокрема підозрілим випадками COVID-19. Вона додала, що колектив приймально-діагностичного відділення працює без паніки, в звичайному режимі.

"Дуже просимо меценатів і фінансово спроможних громадян надати благодійну допомогу у вигляді респіраторів і захисного одягу для безпечної роботи. Будемо безмежно вдячні", - йдеться у дописі.

За словами Людмили Зубко, що із засобів захисту вона та її колеги мають лише маски (на фото).
Волинська інфекціоністка просить допомогти респіраторами та захисним одягом

Також лікарка додала, що не просить грошей, а тільки засоби захисту, і порадила громадянам дотримуватись карантину і рекомендацій щодо самоізоляції.


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Теги: Волинь, Волинська обласна інфекційна лікарня, медицина, коронавірус
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