Волинська інфекціоністка просить допомогти респіраторами та захисним одягом

Лікарка Волинської обласної інфекційної лікарніпросить допомогти із засобами індивідуального захисту.Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.Жінка розповіла, що вона надає медичну допомогу всім, хто звертається до Волинської обласної інфекційної лікарні, зокрема підозрілим випадками COVID-19. Вона додала, що колектив приймально-діагностичного відділення працює без паніки, в звичайному режимі."Дуже просимо меценатів і фінансово спроможних громадян надати благодійну допомогу у вигляді респіраторів і захисного одягу для безпечної роботи. Будемо безмежно вдячні", - йдеться у дописі.За словами Людмили Зубко, що із засобів захисту вона та її колеги мають лише маски (на фото).Також лікарка додала, що не просить грошей, а тільки засоби захисту, і порадила громадянам дотримуватись карантину і рекомендацій щодо самоізоляції.