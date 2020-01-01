Волинська інфекціоністка просить допомогти респіраторами та захисним одягом
Сьогодні, 21:56
Лікарка Волинської обласної інфекційної лікарні Людмила Зубко просить допомогти із засобами індивідуального захисту.
Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.
Жінка розповіла, що вона надає медичну допомогу всім, хто звертається до Волинської обласної інфекційної лікарні, зокрема підозрілим випадками COVID-19. Вона додала, що колектив приймально-діагностичного відділення працює без паніки, в звичайному режимі.
"Дуже просимо меценатів і фінансово спроможних громадян надати благодійну допомогу у вигляді респіраторів і захисного одягу для безпечної роботи. Будемо безмежно вдячні", - йдеться у дописі.
За словами Людмили Зубко, що із засобів захисту вона та її колеги мають лише маски (на фото).
Також лікарка додала, що не просить грошей, а тільки засоби захисту, і порадила громадянам дотримуватись карантину і рекомендацій щодо самоізоляції.
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Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.
Жінка розповіла, що вона надає медичну допомогу всім, хто звертається до Волинської обласної інфекційної лікарні, зокрема підозрілим випадками COVID-19. Вона додала, що колектив приймально-діагностичного відділення працює без паніки, в звичайному режимі.
"Дуже просимо меценатів і фінансово спроможних громадян надати благодійну допомогу у вигляді респіраторів і захисного одягу для безпечної роботи. Будемо безмежно вдячні", - йдеться у дописі.
За словами Людмили Зубко, що із засобів захисту вона та її колеги мають лише маски (на фото).
Також лікарка додала, що не просить грошей, а тільки засоби захисту, і порадила громадянам дотримуватись карантину і рекомендацій щодо самоізоляції.
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