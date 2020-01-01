20 березня на Волині: гортаючи календар

Олег Гребенюк (на фото), скульптор-монументаліст, заслужений діяч мистецтв України, голова благодійної організації «Чорнобривці України» Василь Рижук та директор ТзОВ «ФАРМА-КОР ЛТД» Євген Кунах.



Іменинники 20 березня – Василь, Євген, Омелян, Павло.



Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.



У 2012 році ООН проголосила 20 березня Міжнародним днем щастя з метою підтримати ідею про те, що прагнення до щастя є загальним почуттям для всіх людей нашої планети.

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