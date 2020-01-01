Перший глава держави у світі: коронавірусом заразився князь Монако
Сьогодні, 03:16
Князь Монако Альберт II інфікований коронавірусом - його тест дав позитивний результат.
Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на місцеві видання і комюніке королівського палацу.
«Князь Монако Альберт ІІ здав на початку цього тижня тест на коронавірус. Результати, отримані у четвер, 19 березня, виявилися позитивними», - йдеться у повідомленні.
Як наголосили у князівському палаці, нині стан князя «не викликає жодних занепокоєнь», а сам він працюватиме у своїй квартирі.
У палаці пообіцяли регулярно інформувати громадськість про стан здоров’я Альберта ІІ.
Зазначається, що князь Монако став першим главою держави у світі, у якого виявили коронавірус.
За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.
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Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на місцеві видання і комюніке королівського палацу.
«Князь Монако Альберт ІІ здав на початку цього тижня тест на коронавірус. Результати, отримані у четвер, 19 березня, виявилися позитивними», - йдеться у повідомленні.
Як наголосили у князівському палаці, нині стан князя «не викликає жодних занепокоєнь», а сам він працюватиме у своїй квартирі.
У палаці пообіцяли регулярно інформувати громадськість про стан здоров’я Альберта ІІ.
Зазначається, що князь Монако став першим главою держави у світі, у якого виявили коронавірус.
За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.
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