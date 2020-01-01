Перший глава держави у світі: коронавірусом заразився князь Монако





Про це повідомляє



«Князь Монако Альберт ІІ здав на початку цього тижня тест на коронавірус. Результати, отримані у четвер, 19 березня, виявилися позитивними», - йдеться у повідомленні.



Як наголосили у князівському палаці, нині стан князя «не викликає жодних занепокоєнь», а сам він працюватиме у своїй квартирі.



У палаці пообіцяли регулярно інформувати громадськість про стан здоров’я Альберта ІІ.



Зазначається, що князь Монако став першим главою держави у світі, у якого виявили коронавірус.



За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Князь Монако Альберт II інфікований коронавірусом - його тест дав позитивний результат.Про це повідомляє Укрінформ , посилаючись на місцеві видання і комюніке королівського палацу.«Князь Монако Альберт ІІ здав на початку цього тижня тест на коронавірус. Результати, отримані у четвер, 19 березня, виявилися позитивними», - йдеться у повідомленні.Як наголосили у князівському палаці, нині стан князя «не викликає жодних занепокоєнь», а сам він працюватиме у своїй квартирі.У палаці пообіцяли регулярно інформувати громадськість про стан здоров’я Альберта ІІ.Зазначається, що князь Монако став першим главою держави у світі, у якого виявили коронавірус.За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

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