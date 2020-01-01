Волинянина, який вбив неповнолітнього брата, випустили із зали суду





Трагічний випадок стався 11-го вересня 2017 року, - пише



Нетверезий 35-річний чоловік у Нововолинську завдав 17-річному брату удар ножем у груди, від якого той помер. 16-го березня 2020-го року чоловіку присудили покарання – 2 роки позбавлення волі та відпустили із зали суду.



На сходинковій площадці 9-го поверху будинку на вулиці Луцькій виявили тіло 17-річного громадянина США.



У суді обвинувачений чоловік розповів, що його брат, громадянин США, перебуваючи на території України, тимчасово проживав разом з ним. Вони були у нормальних родинних стосунках, інколи сварились.



Протягом дня 11-го вересня 2017 року чоловік проводив час із своєю знайомою, випиваючи разом алкоголь. Близько 16-ї години до них приєдналась дочка знайомої, і вони разом направились до однокімнатної квартири чоловіка. В кімнаті він із жінкою продовжував вживати алкоголь, а її донька заснула на ліжку поруч, бо була втомлена після роботи.



Зі слів чоловіка, близько 17-ї години до квартири прийшов брат у збудженому та агресивному стані, «ймовірно під дією якихось одурманюючих речовин, які періодично вживав». Юнак приніс із кухні в кімнату ніж та картоплю, яку почав чистити для приготування вечері. Протягом кількох хвилин між братами відбувалась суперечка, пов’язана із марним витрачанням коштів, які хлопцю надсилала його мати із Сполучених Штатів Америки.



Ситуація із зауваженнями в адресу брата спонтанно переросла у конфлікт. Юнак двічі вдарив руками по голові чоловіка, а потім взяв до рук ножа. Захищаючись від ножа, чоловік підставив свою руку та отримав різані рани передпліччя, що супроводжувались значною кровотечею.



Незважаючи на це, хлопець своїх дій не припиняв. В ході боротьби чоловік схопив руку брата та викрутив ніж в його сторону – лезо потрапило в груди юнака. Після отриманої травми хлопець вибіг із квартири у під’їзд. Чоловік його не наздоганяв і не припускав, що отримане ножове поранення буде для брата смертельним. Надалі чоловік ймовірно втратив свідомість, оскільки нічого не пам’ятає, а коли отямився у квартирі вже були лікарі та поліція.



Допитана в судовому засіданні жінка підтвердила показання чоловіка з приводу вживання ними алкогольних напоїв. Вказала також, що вони разом із обвинуваченим та її дочкою прийшли до квартири.



Зазначила, що вона момент конфлікту не бачила. На прохання чоловіка, у якого була поранена рука, надавала йому першу допомогу. Про причини поранень не розпитувала. Після того жінка розбудила свою дочку, яка вибігла у загальний коридор та побачила тіло юнака, яке лежало на підлозі. З переляку підняла крик, на який повиходили із своїх квартир сусіди. Останні викликали швидку медичну допомогу і поліцію. Донька намагалась перевірити пульс у хлопця, однак усвідомивши, що він мертвий, плакала та істерикувала.



Чоловік в цей час впав лицем на ліжко, на якому залишився лежати не рухаючись. Злякавшись ситуації, жінка пішла до ванни, де вмила руки та предмети одягу від крові, після чого відразу ж втекла з місця події.



При оцінці показань жінки суд прийняв до уваги стан її сп’яніння на час вчинення злочину. Крім того, у відповідності до показань обвинуваченого, жінка під час бійки знаходилась не в кімнаті, а на кухні, у зв’язку з чим не була її очевидцем.



В судовому засіданні обвинувачений чоловік свою вину в умисному вбивстві визнав частково, зазначив про його вчинення в умовах самооборони. Вказав, що у нього не було умислу та мети позбавляти свого двоюрідного брата життя.



Дослідивши матеріали справи, протоколи та покази свідків суд прийшов до переконання, що дії обвинуваченого слід кваліфікувати як умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ст.118 КК України.



Чоловіка визнали винним у вчиненні злочину та призначили йому покарання у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки.



Суд зарахував чоловіку строк попереднього ув’язнення з 11 вересня 2017 року, який на день ухвалення вироку становив 2 роки 6 місяців. Суд визнав, що призначене покарання чоловік відбув повністю, його відпустили з зали суду.

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