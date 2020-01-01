Від сьогодні містами курсуватимуть спецавтомобілі з гучномовцями





Про це повідомляє



Містами їздитимуть автомобілі державної служби з надзвичайних ситуацій. Гучномовцями людям рекомендуватимуть:



не виходити на вулицю без нагальної потреби;

не відвідувати місця скупчення людей;

під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;

дотримуватися заходів особистої гігієни;

дбати про близьких і рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю.



У МВС також зазначили, що такі автомобілі рятувальників вже 19 березня курсували Києвом.



Водночас у міські раді Львова повідомляли, що такий спосіб оповіщення запустили 18 березня.

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