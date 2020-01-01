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Від сьогодні містами курсуватимуть спецавтомобілі з гучномовцями

Від сьогодні містами курсуватимуть спецавтомобілі з гучномовцями
З 20 березня вулицями українських міст почнуть курсувати спеціальні автомобілі з гучномовцями, які інформуватимуть людей про необхідність дотримуватися умов карантину.

Про це повідомляє Громадське, посилаючись на Міністерство внутрішніх справ України.

Містами їздитимуть автомобілі державної служби з надзвичайних ситуацій. Гучномовцями людям рекомендуватимуть:

не виходити на вулицю без нагальної потреби;
не відвідувати місця скупчення людей;
під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;
дотримуватися заходів особистої гігієни;
дбати про близьких і рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю.

У МВС також зазначили, що такі автомобілі рятувальників вже 19 березня курсували Києвом.

Водночас у міські раді Львова повідомляли, що такий спосіб оповіщення запустили 18 березня.

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Теги: Україна, коронавірус, ДСНС
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