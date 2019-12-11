У Луцьку жителі 7 будинків залишаться без опалення
Сьогодні, 06:26
У Луцьку через аварії на теплових мережах у деяких будинках не буде опалення.
Про це повідомляє пресслужба КП "Луцьктепло".
19 березня працівники підприємства ліквідовували витік на проспекті Президента Грушевського, 22, де без опалення залишаються житлові будинки №18, 20, 22 та будинки на проспекті Перемоги, 15, 17, 19 та ДНЗ №32 на проспекті Перемоги, 13-а.
Завершити ремонтні роботи планують 20 березня.
Ще один витік стався на тепловій мережі котельні на вулиці Гулака-Артемовського, 20. Відтак, без опалення залишився житловий будинок на вул. Гулака-Артемовського, 17. Працівникам підприємства вдалося визначити місце витоку. Роботи з його ліквідації будуть здійснені завтра, 20 березня.
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Про це повідомляє пресслужба КП "Луцьктепло".
19 березня працівники підприємства ліквідовували витік на проспекті Президента Грушевського, 22, де без опалення залишаються житлові будинки №18, 20, 22 та будинки на проспекті Перемоги, 15, 17, 19 та ДНЗ №32 на проспекті Перемоги, 13-а.
Завершити ремонтні роботи планують 20 березня.
Ще один витік стався на тепловій мережі котельні на вулиці Гулака-Артемовського, 20. Відтак, без опалення залишився житловий будинок на вул. Гулака-Артемовського, 17. Працівникам підприємства вдалося визначити місце витоку. Роботи з його ліквідації будуть здійснені завтра, 20 березня.
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