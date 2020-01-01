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В Україні зафіксували ще 5 випадків захворювання коронавірусом

В Україні зафіксували ще 5 випадків захворювання коронавірусом
Медики зафіксували в Чернівцях 5 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Міністерства охорони здоров`я.

Ввечері, 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України зафіксували 5 нових випадків інфікування коронавірусом. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний.

Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

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Теги: Україна, коронавірус
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