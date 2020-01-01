В Україні зафіксували ще 5 випадків захворювання коронавірусом





Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Міністерства охорони здоров`я.



Ввечері, 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України зафіксували 5 нових випадків інфікування коронавірусом. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний.



Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

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