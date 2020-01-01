В Україні зафіксували ще 5 випадків захворювання коронавірусом
Сьогодні, 00:05
Медики зафіксували в Чернівцях 5 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Міністерства охорони здоров`я.
Ввечері, 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України зафіксували 5 нових випадків інфікування коронавірусом. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний.
Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Міністерства охорони здоров`я.
Ввечері, 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України зафіксували 5 нових випадків інфікування коронавірусом. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний.
Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні зафіксували ще 5 випадків захворювання коронавірусом
Сьогодні, 00:05
20 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україну невдовзі прилетять і приїдуть ще 12 тисяч громадян
19 березень, 23:34
Волинянина, який вбив неповнолітнього брата, випустили із зали суду
19 березень, 22:59
Пасажирка перелетіла через авто: у Луцьку мотоцикл врізався у легковик. ФОТО
19 березень, 22:17
Медіа