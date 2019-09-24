вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через попит на продукцію в Україні додатково відкрили 4 спиртзаводи

Через попит на продукцію в Україні додатково відкрили 4 спиртзаводи
ДП "Укрспирт" запустив у роботу ще чотири заводи, щоб забезпечити задоволення попиту медичної галузі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення пресслужби держпідприємства.

"Загалом у виробничому плані на березень була передбачена робота 10 заводів. Сьогодні ми вирішили запустити в роботу ще чотири заводи", - цитується в повідомленні в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блеськун.

За його словами, підприємство збільшує виробництво спирту насамперед для забезпечення потреб медичної системи.

"Ми швидко відреагували на зростання запиту. З нинішнього дня працюють 14 заводів одночасно. За потреби ми готові і надалі збільшувати обсяги виробництва. У нас є для цього і потужності, і сировина", - зазначив Блеськун.

Водночас на підприємстві діє посилений дезінфекційний режим. Для всіх працівників закуплено маски. Частина апарату управління переведена на дистанційну роботу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укрспирт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через попит на продукцію в Україні додатково відкрили 4 спиртзаводи
Сьогодні, 01:21
В Україні зафіксували ще 5 випадків захворювання коронавірусом
Сьогодні, 00:05
20 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україну невдовзі прилетять і приїдуть ще 12 тисяч громадян
19 березень, 23:34
Волинянина, який вбив неповнолітнього брата, випустили із зали суду
19 березень, 22:59
Схожі новини
Горілку луцького виробництва презентували на 2-ох міжнародних самітах. ФОТО Горілку луцького виробництва презентували на 2-ох міжнародних самітах. ФОТО
24 вересень, 2019, 11:03
Горілку луцького виробництва презентували на міжнародній виставці у Лондоні Горілку луцького виробництва презентували на міжнародній виставці у Лондоні
05 липень, 2019, 15:20
Горілку луцького виробництва презентували в США Горілку луцького виробництва презентували в США
13 травень, 2019, 12:00
Азербайджанці хочуть, аби Волинь експортувала до них свою горілку Азербайджанці хочуть, аби Волинь експортувала до них свою горілку
29 жовтень, 2018, 18:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через попит на продукцію в Україні додатково відкрили 4 спиртзаводи
Сьогодні, 01:21
 0
В Україні зафіксували ще 5 випадків захворювання коронавірусом
Сьогодні, 00:05
 0
20 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україну невдовзі прилетять і приїдуть ще 12 тисяч громадян
19 березень, 23:34
 0
Волинянина, який вбив неповнолітнього брата, випустили із зали суду
19 березень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8