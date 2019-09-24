Через попит на продукцію в Україні додатково відкрили 4 спиртзаводи





Про це повідомляє



"Загалом у виробничому плані на березень була передбачена робота 10 заводів. Сьогодні ми вирішили запустити в роботу ще чотири заводи", - цитується в повідомленні в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блеськун.



За його словами, підприємство збільшує виробництво спирту насамперед для забезпечення потреб медичної системи.



"Ми швидко відреагували на зростання запиту. З нинішнього дня працюють 14 заводів одночасно. За потреби ми готові і надалі збільшувати обсяги виробництва. У нас є для цього і потужності, і сировина", - зазначив Блеськун.



Водночас на підприємстві діє посилений дезінфекційний режим. Для всіх працівників закуплено маски. Частина апарату управління переведена на дистанційну роботу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДП "Укрспирт" запустив у роботу ще чотири заводи, щоб забезпечити задоволення попиту медичної галузі.Про це повідомляє Цензор.НЕТ , посилаючись на повідомлення пресслужби держпідприємства."Загалом у виробничому плані на березень була передбачена робота 10 заводів. Сьогодні ми вирішили запустити в роботу ще чотири заводи", - цитується в повідомленні в.о. директора ДП "Укрспирт"За його словами, підприємство збільшує виробництво спирту насамперед для забезпечення потреб медичної системи."Ми швидко відреагували на зростання запиту. З нинішнього дня працюють 14 заводів одночасно. За потреби ми готові і надалі збільшувати обсяги виробництва. У нас є для цього і потужності, і сировина", - зазначив Блеськун.Водночас на підприємстві діє посилений дезінфекційний режим. Для всіх працівників закуплено маски. Частина апарату управління переведена на дистанційну роботу.

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