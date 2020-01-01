Сільська рада виділить луцькій лікарні гроші на боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 08:49
Боратинська сільська рада виділить гроші на боротьбу з коронавірусом для Луцької районної лікарні.
Про це йдеться на сайті Боратинської сільської ради.
Для попередження поширення COVID-19 у Боратинській сільській раді вирішили виділити кошти з місцевого бюджету на апарат для штучної вентиляції легень (500 000 грн) і засоби захисту для медиків та експрес-тести (225 000 грн) в Луцьку районну лікарню.
Окрім цього, сільська рада виділили 290 000 грн на придбання засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я Боратинської громади.
До того ж, депутати сільської ради, для оперативного реагування на ситуацію у випадку її загострення, прийняли рішення збільшити обсяг коштів у резервному фонді бюджету громади на 1 000 000 гривень.
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Про це йдеться на сайті Боратинської сільської ради.
Для попередження поширення COVID-19 у Боратинській сільській раді вирішили виділити кошти з місцевого бюджету на апарат для штучної вентиляції легень (500 000 грн) і засоби захисту для медиків та експрес-тести (225 000 грн) в Луцьку районну лікарню.
Окрім цього, сільська рада виділили 290 000 грн на придбання засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я Боратинської громади.
До того ж, депутати сільської ради, для оперативного реагування на ситуацію у випадку її загострення, прийняли рішення збільшити обсяг коштів у резервному фонді бюджету громади на 1 000 000 гривень.
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