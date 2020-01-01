В Луцьку дезінфікуватимуть перила, ліфти і вхідні двері

В обласному центрі Волині тривають заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції.Про це йдеться на сторінці Луцької міської ради.Так, під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, заступник директора з амбулаторно профілактичної роботи Луцької міської клінічної лікарні, у Луцьку немає жодного підтвердженого випадку захворюваності на корона вірус, а показники захворюваності на грип та ГРВІ з кожним днем знижуються.Як відомо, поліцейські щодня перевіряють, чи виконують суб'єкти підприємницької діяльності рішення міської ради щодо тимчасового зупинення їхньої роботи та складають протокол ина порушників. Обстежують великі супермаркети і працівники муніципальної варти.Крім цього, триста працівників ЖКГ дезінфікуючими засобами будуть обробляти перила у під'їздах, ліфтові кабіни та вхідні двері. Оперативно вирішується питання у нашому місті із транспортним забезпеченням доїзду лікарів до медичних закладів.Перший заступник міського голови Григорій Недопад зазначив:“Дуже багато людей разом з дітьми гуляють вулицями міста та у центральному парку, без масок і рукавичок. Чомусь люди нехтують своїм здоров'ям, наражаючи на небезпеку інших. Ми виділяємо кошти на закупівлю дезінфікуючих засобів. Уже дві машини підприємства Луцькспецкомунтранс” уже переобладнано на обробку вулиць та тротуарів нашого міста. Крім того, місту зголосилися допомогти вісім служб таксі, машини яких будуть оброблятися денацифікаційними розчинами та матимуть спеціальну перепустку. Ми маємо консолідувати всі сили, бо тільки разом зможемо запобігти поширенню у місті коронавірусної інфекції COVID-19”, - акцентував