Волинянин, який виборов право на участь у престижних перегонах, шукає спонсора і менеджера. ФОТО, ВІДЕО

Ярослав Крищук - єдиний майстер спорту з автоспорту у Волинській області, чемпіон України з гірських перегонів пройшов відбір пілотів NASCAR європейської серії, але не має коштів для участі в перегонах.



Відбір відбувався у Франції, - пише



Ярослав дістався до Франції на старенькому Volkswagen Golf ІІ 1986 року випуску разом із братом та дівчиною.



«Були у Франції 26 лютого. Це був єдиний сонячний день. А 27 лютого, коли мали розпочатися тести, знову пішов дощ, та ще й із сильним вітром», – пригадав Ярослав.



Він додав, що до участі в змаганнях зголосилися переважно професійні спортсмени з Франції, Італії, Австрії, Швеції, Німеччини, Індії, зокрема й пілоти NASCAR чи Lamborghini. Україну ж представляв він один.



Під час перших тестів треба було здолати 10 кіл. «Раніше я ніколи не їздив за кермом таких машин. Авто здається дуже масивним, ледве не п’ять метрів завдовжки, 5,7-літровий двигун, мануальна коробка передач… Коли я сів за кермо, машина була на дощовій гумі, яку ще потрібно було прогріти, аби вона мала кращий зачіп. Загалом автівка дуже керована, реагує на найменший рух кермом чи натиск на педаль газу. Десять хвилин я відкатав, просто звикаючи до неї. Першого разу показав не найкращий результат, але й не найгірший – мене не розвертало на поворотах, як багатьох інших», – розказав Ярослав.



Наступний тест полягав у перегонах із пілотом NASCAR.



«Поки прогрів гуму, бачу, що суперник мене наздоганяє. Я вирішив, що потрібно впасти лідеру на хвіст, тому що у нього більше досвіду в перегонах на автомобілях NASCAR, тож варто глянути, як він їде, і спробувати їхати в його стилі. Можна сказати, що у мене це вийшло, тому що я всі десять кіл їхав просто в нього на хвості. Наш час здивував багатьох, думаю, і організаторів теж. У нього – 1 хв 14 с і 280 тис., а в мене – 1 хв 14 с і 313 тис. Тобто ми їхали в одній секунді,» – сказав Ярослав.



Після цього тесту, за словами хлопця, на нього відразу почали дивитися скоса: «Хоча й до того дивилися скоса, казали, що я крейзі, оскільки приїхав до Франції з України на VW Golf».



По завершенню відбіркових тестів Ярославу запропонували взяти участь у перегонах, адже хлопець зарекомендував себе й показав хороший результат. Водночас порадили знайти спонсорів, адже за участь у гонці NASCAR пілоти платять по 7–8 тисяч євро. Асоціація ж нікого не фінансує.



«Мені запропонували знижку, аби гонка обійшлася по собівартості, тобто ти платиш лише за паливо, резину, оренду треку тощо. Сказали, що можу приїхати будь-коли, адже розуміють, що для участі потрібен спонсор. Сподіваюся, якщо в Україні я знайду спонсора або людей, зацікавлених у рекламі в Європі, то підтягнуться й інші особи, зокрема і з-за кордону, адже змагання NASCAR проходять майже в усіх європейських країнах. Вони дуже популярні», – зауважив автоспортсмен і додав, що участь у гонках NASCAR вартує не набагато більше, ніж участь в авторитетних змаганнях в Україні на власному чи орендованому авто.



Окрім спонсора, Ярослав шукає і менеджера, адже потребує людини для організаційної роботи: «Я сам менеджер, але з продажу запчастин. Умію продавати запчастини, а от як продати себе – не знаю. В інших, думаю, це має вийти… Я хочу заявити про себе, хочу довести власним прикладом, що в Україні теж є гонщики, які мають що показати. Потрібно лише дати їм можливість».



Іван Савич, Ольга Шершень

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