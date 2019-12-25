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«Волинянку» схрестили з Volkswagen Golf. ФОТО

«Волинянку» схрестили з Volkswagen Golf. ФОТО
Культовий український всюдихід ЛуАЗ, який випускали в Луцьку, тюнінгували, додавши деталі від Volkswagen Golf.

Про це пише Автоблог.

На перший погляд, VW Golf і ЛуАЗ-969 не можуть мати нічого спільного, але якщо придивитися уважніше та докласти трохи зусиль, то виходить хороший результат.

Автомобіль навіть вийшов схожим на Touareg першої генерації, виробництво якого здійснювалося протягом восьми років аж до 2010 року.
«Волинянку» схрестили з Volkswagen Golf. ФОТО

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Теги: ЛуАз
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