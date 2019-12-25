«Волинянку» схрестили з Volkswagen Golf. ФОТО





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На перший погляд, VW Golf і ЛуАЗ-969 не можуть мати нічого спільного, але якщо придивитися уважніше та докласти трохи зусиль, то виходить хороший результат.



Автомобіль навіть вийшов схожим на Touareg першої генерації, виробництво якого здійснювалося протягом восьми років аж до 2010 року.



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