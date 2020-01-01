Курс валют у Луцьку на 20 березня
Сьогодні, 09:05
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.409, а продаж – 28.597.
Євро при купівлі становить – 29.322, продажу – 30.952.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.010, продаж – 6.963.
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Євро при купівлі становить – 29.322, продажу – 30.952.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.010, продаж – 6.963.
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