Курс валют у Луцьку на 20 березня





Євро при купівлі становить – 29.322, продажу – 30.952.



Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,38.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.010, продаж – 6.963.

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