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Курс валют у Луцьку на 20 березня

Курс валют у Луцьку на 20 березня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.409, а продаж – 28.597.

Євро при купівлі становить – 29.322, продажу – 30.952.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,38.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.010, продаж – 6.963.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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