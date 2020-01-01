Луцька лікарка розповіла, чи можна гуляти з дітьми під час карантину

Оксана Лєщинська розповіла, чи можна гуляти з дітьми під час карантину.



Про це інформує



За словами Оксани Лєщинської, карантин - не час для занять спортом із дітьми, адже впроваджений для того, аби уникнути будь-яких контактів з іншими. Карантин - це самоізоляція задля уникнення зараження.



"Якщо виникає контакт, то ми не знаємо, де ця особа була, звідки вона приїхала, який стан її здоров'я. Виключно потрібно зберігати самоізоляцію. Сидіти вдома і розуміти, якщо дитина буде контактувати з великою кількістю осіб - це загроза зараження коронавірусною інфекцією", - відзначила лікар-педіатр.



Оксана Лєщинська наголосила, що батьки поводять себе неналежним чином, тому звернулася до управління охорони здоров'я, аби долучити до контролю виконання карантинних заходів правоохоронців.



"Із дітьми можна поїхати туди, де немає нікого, наприклад, у ліс, погуляти на присадибній ділянці вдвох з дитиною, але ні в якому разі не пускати у групи", - додала медик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний лікар Луцької міської дитячої поліклінікирозповіла, чи можна гуляти з дітьми під час карантину.Про це інформує Конкурент За словами Оксани Лєщинської, карантин - не час для занять спортом із дітьми, адже впроваджений для того, аби уникнути будь-яких контактів з іншими. Карантин - це самоізоляція задля уникнення зараження."Якщо виникає контакт, то ми не знаємо, де ця особа була, звідки вона приїхала, який стан її здоров'я. Виключно потрібно зберігати самоізоляцію. Сидіти вдома і розуміти, якщо дитина буде контактувати з великою кількістю осіб - це загроза зараження коронавірусною інфекцією", - відзначила лікар-педіатр.Оксана Лєщинська наголосила, що батьки поводять себе неналежним чином, тому звернулася до управління охорони здоров'я, аби долучити до контролю виконання карантинних заходів правоохоронців."Із дітьми можна поїхати туди, де немає нікого, наприклад, у ліс, погуляти на присадибній ділянці вдвох з дитиною, але ні в якому разі не пускати у групи", - додала медик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію