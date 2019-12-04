Як в Україні шахраї заробляють на коронавірусі: розповіли про найнебезпечніші схеми





Про нові схеми, які вигадують аферисти розповіли в матеріалі



Карантин у "Пенсійному фонді"



Киян попередили про шахраїв, які, скориставшись карантином, можуть під виглядом співробітників Пенсійного фонду, обдурити людей похилого віку.



"Шахраї дуже швидко підлаштовуються під обставини. Під карантин вони придумали обман для пенсіонерів", – пише київська психологиня Людмила Ускова.



Її 90-річній мамі подзвонила на стаціонарний телефон "завідувачка Пенсійного фонду". "Вона повідомила, що зараз терміново всім потрібно поміняти старе пенсійне посвідчення на електронне. Ходити нікуди не потрібно, а прийдуть дві співробітниці, заберуть старе посвідчення, і через 5 днів принесуть нове. Крім цього, всі гроші, які є у пенсіонера вдома, потрібно терміново, саме сьогодні, покласти на картку. Сьогодні, тому що потім буде уже пізно", – дала інструкції літній жінці "завідувачка".



Людмила додає, що "чиновниця" пояснила – додзвонитися їй дуже важко, тому потрібно буде зробити все, що скажуть її підлеглі.



"Добре, що у моєї мами вистачило розуму подзвонити мені. А скільки пенсіонерів, які не здогадаються, що це обман? Що ще важливо – всі дані про пенсіонера у них є. Відома адреса і кількість грошей. Приходять, їм відкривають двері, удар по голові і гроші в кишені. А можна і без цього обійтися, адже довірливий пенсіонер і сам готовий віддати ці гроші. Якщо не відкривають двері? Злом вирішує всі проблеми", – попередила Ускова.



Людмила Володимирівна уточнила, що мама живе в Деснянському районі столиці. А поліцейські відмовилися приймати від неї заяву.



"Сьогодні мама їм знову дзвонила, і спочатку вони пообіцяли, що група до неї приїде. Але потім зв'язалися і сказали, що у них занадто багато викликів. І їм зараз не до нас", – уточнила нам киянка.



Дезінфектори і волонтери



У Тернопільській області вже з'явилося одразу кілька шахрайських схем. У першому випадку, під виглядом волонтерів аферисти обходять одиноких пенсіонерів та пропонують допомогу в покупці продуктів.



"Дзвонять у двері одиноким жителям, обіцяють сходити в аптеку за ліками або в магазин. Просять виставити за двері сумку, список необхідного і гроші. Мовляв, через годину все принесуть. Але насправді так не відбувається, вони забирають гроші і вже більше не повертаються", – каже начальник поліції Тернопільської області Сергій Крета.



Довірливий дідусь в одному з районів області так віддав благодійнику 300 грн. За словами Крети, ще одна схема, яка з'явилася в області – це злодії, які проникають у житло довірливих жертв під виглядом співробітників епідеміологічної служби.



"Вони одягають костюми, білі халати, на обличчя маски і пропонують провести дезінфекцію в будинку або квартирі. А людей просять почекати за дверима. Після візитів цих у лапках епідеміологів, у людей зникають цінні речі і гроші", – уточнив поліцейський.



Підпалюють і грабують у медичних масках



Медична маска на обличчі – це не завжди безпека, а ще й загроза. Так сталося у відділенні "Нової пошти" у Києві на вул. Гашека (Соцмістечко). Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, чоловік забрав у співробітників 22,5 тис. грн.



У Гнидіні Бориспільського району Київської області в приватному дворі загорілися MAZDA CX-5 і Volkswagen Tiguan. Поліція встановила, що причиною став навмисний підпал, а обличчя причетних до злочину приховували медичні маски.



У селі Приморське Запорізької області двоє грабіжників пішли вночі на справу – увірвалися в будинок пенсіонера, який раніше тримав свиней і курей, і торгував яйцями та салом. Бандити почали вимагати гроші та вистрілили жертві в голову з травматичного пістолета. Дідусь втратив свідомість, а коли прийшов до тями, то побачив, що весь будинок перевернутий, а у нього зник старенький телефон.



У Бахмуті Донецької області розбійник у медичній масці пограбував магазин "Продукти". Спочатку вдарив продавщицю ножем у плече, а потім забрав із каси 520 грн. і продукти – 4 палки копченої ковбаси, 2 оселедці і пляшку коньяку.



Сайти-підробки і кустарні маски



Кіберполіція попередила, що до них усе частіше стали надходити звернення від українців, яких кинули при покупці масок через інтернет. Люди перераховують шахраям гроші, але товар не отримують.



"Ми фіксуємо збільшення заяв громадян. Вони знаходять оголошення про продаж масок і дезінфікуючих засобів на сайтах оголошень і в соціальних мережах. Зазвичай продавці цих товарів вимагають передоплату. А після отримання грошей, видаляють свої оголошення і зникають. Так українці залишаються без грошей і товару", – кажуть у департаменті.



Один із постраждалих пише, що попався на вудку шахрая на OLX – там пропонували оптом – по 4 грн. за штуку.



"Після листування на ОЛХ, перенаправляють нібито на менеджера, зв'язок відбувається вже в Telegram. Продавець пропонує укласти безпечну угоду і скидає фейковий сайт (будьте уважні). Після цього у вас крадуть дані карти, Facebook та інше", – попереджає українців користувач під ніком Dammy.



А Олеся Корнілова замовила через інтернет у київської фірми респіратор із клапаном за 249 грн., натомість отримала кустарну підробку. Тепер вона попереджає покупців – перед тим, як забирати посилку на пошті, краще перевірити якість.



"Серед продавців респіраторів промишляють шахраї. Надсилають зовсім інший товар, ніж вказано і зображений на сайті. У них немає затиску для перенісся – це брак! По суті, це навіть не респіратор", – пише киянка.



З'явилися шахрайські схеми і в морському бізнесі. Під приводом медичного тестування суден на коронавірус судновласникам і менеджерам надходять шахрайські рахунки на неіснуючі послуги.



"Виявити фальшивки допоможе пильність. Як повідомляє Міжнародний клуб транспортних посередників, шахрайські рахунки-фактури часто містять помилки, які можна легко виявити до проведення платіжної операції. Наприклад, недавно в рахунку вказувалося судно з неправильним прапором. Проста звірка з капітаном судна оперативно підтвердила, що рахунок був шахрайським", – попереджає крюїнгова компанія "Віта Маритайм" з Одеси.



Заражають через карти COVID-19



Про сприятливий час для кіберзлочинців і хакерів попереджають і експерти з інтернет-безпеки. Відомо, що вже китайська компанія QiAnXin виявила російських хакерів, пов'язаних із міжнародними групами Sandworm і Fancy Bear. Вони відправляють фішингові електронні листи, що містять шкідливі вкладення в документи. Причому потенційним жертвам приходять листи нібито від Українського Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я.



Несуть загрозу й інтерактивні карти зараження коронавірусу, пише в Facebook експерт із безпеки Олексій Медведєв.



"Аналітики компанії Reason Cybersecurity попередили, що одна з нових атак пов'язана з прагненням користувачів отримувати оперативну інформацію про коронавіруси. Ця кампанія орієнтована на людей, які шукають карти поширення COVID-19. Їх обманом змушують завантажити і запустити шкідливий додаток, який, на перший погляд, дійсно відображає карту, завантажену з легітимного сайту (моніторингом поширення COVID-19 займається Університет Джона Хопкінса), проте в цей час відбувається компрометація системи", – пише Медведєв.



Шкідливі програми, відомі як AZORult. AZORult, використовуються для крадіжки історії перегляду, файлів cookie, ідентифікаторів, паролів і криптовалюти. Вони також можуть завантажувати додаткові шкідливі програми на заражені машини.



"AZORult зазвичай продається на російських підпільних форумах із метою збору конфіденційних даних із зараженого комп'ютера. Існує також варіант AZORult, який створює новий прихований обліковий запис адміністратора на зараженій машині, щоб дозволити підключення з використанням віддаленого робочого столу", – уточнив експерт.



Він попередив – оскільки коронавірус продовжує поширюватися, і для його моніторингу розробляється все більше додатків і технологій, шкідливих програм буде ставати тільки більше.



В Італії з'явилися псевдоміліціонери



Не виключено, що деякі види злочинів, пов'язані з карантином, можуть перекочувати з Італії в Україну. Зараз там, наприклад, з'явилися лже-копи, які на місці "штрафують" перехожих без масок, а псевдолікарі дурять людей похилого віку.



В регіоні Абруццо (Італія) з'явилися псевдополіцейські, які на місці штрафують людей без масок.



"Постраждалою була жінка в районі Пеліна, яка вийшла в супермаркет за покупками. До неї підійшли двоє людей у формі, представилися поліцейськими, але не показали жодних посвідчень", – пише місцевий сайт IlCapoluogo.it



Там уточнюють, що крім фальшивих поліцейських, з'явилися псевдолікарі, які обіцяють робити на дому мазки на наявність коронавірусу. "Ці люди ходять до літніх італійців і в будинки для людей похилого віку. І роблять там крадіжки. Випадок був зафіксований в Аквілі і в долині Субекана", – пишуть італійські ЗМІ.



А проти спекулянтів завели справи



Взялися в Італії і за спекулянтів, які наживаються на продажу масок, рукавичок і дезінфікуючих засобів. Згідно зі звітом фінансової поліції Італії, за місяць там встановили десятки "бізнесменів", яким тепер загрожує покарання за шахрайство.



"У Мілані встановлені 10 осіб, які продавали одні й ті ж товари з накруткою 100 – 400%. У Неаполі зростання цін на маски торкнулося збільшення на 6,150%. Слідчі виявили, що 10 тисяч масок були готові до продажу на суму 400 тис. євро", – ділиться подробицями видання "Il Sole 24".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Карантин і коронавірус внесли свої корективи не тільки в життя українців, а й у "роботу" злочинців – ідучи на справу, грабіжники використовують медичні маски. Під виглядом співробітників Пенсійного фонду вони ходять по домівках, а також продають довірливим українцям замість респіраторів кустарні підробки. У справі і псевдоволонтери.Про нові схеми, які вигадують аферисти розповіли в матеріалі Oбозревателя Киян попередили про шахраїв, які, скориставшись карантином, можуть під виглядом співробітників Пенсійного фонду, обдурити людей похилого віку."Шахраї дуже швидко підлаштовуються під обставини. Під карантин вони придумали обман для пенсіонерів", – пише київська психологиняЇї 90-річній мамі подзвонила на стаціонарний телефон "завідувачка Пенсійного фонду". "Вона повідомила, що зараз терміново всім потрібно поміняти старе пенсійне посвідчення на електронне. Ходити нікуди не потрібно, а прийдуть дві співробітниці, заберуть старе посвідчення, і через 5 днів принесуть нове. Крім цього, всі гроші, які є у пенсіонера вдома, потрібно терміново, саме сьогодні, покласти на картку. Сьогодні, тому що потім буде уже пізно", – дала інструкції літній жінці "завідувачка".Людмила додає, що "чиновниця" пояснила – додзвонитися їй дуже важко, тому потрібно буде зробити все, що скажуть її підлеглі."Добре, що у моєї мами вистачило розуму подзвонити мені. А скільки пенсіонерів, які не здогадаються, що це обман? Що ще важливо – всі дані про пенсіонера у них є. Відома адреса і кількість грошей. Приходять, їм відкривають двері, удар по голові і гроші в кишені. А можна і без цього обійтися, адже довірливий пенсіонер і сам готовий віддати ці гроші. Якщо не відкривають двері? Злом вирішує всі проблеми", – попередила Ускова.Людмила Володимирівна уточнила, що мама живе в Деснянському районі столиці. А поліцейські відмовилися приймати від неї заяву."Сьогодні мама їм знову дзвонила, і спочатку вони пообіцяли, що група до неї приїде. Але потім зв'язалися і сказали, що у них занадто багато викликів. І їм зараз не до нас", – уточнила нам киянка.У Тернопільській області вже з'явилося одразу кілька шахрайських схем. У першому випадку, під виглядом волонтерів аферисти обходять одиноких пенсіонерів та пропонують допомогу в покупці продуктів."Дзвонять у двері одиноким жителям, обіцяють сходити в аптеку за ліками або в магазин. Просять виставити за двері сумку, список необхідного і гроші. Мовляв, через годину все принесуть. Але насправді так не відбувається, вони забирають гроші і вже більше не повертаються", – каже начальник поліції Тернопільської області Сергій Крета.Довірливий дідусь в одному з районів області так віддав благодійнику 300 грн. За словами Крети, ще одна схема, яка з'явилася в області – це злодії, які проникають у житло довірливих жертв під виглядом співробітників епідеміологічної служби."Вони одягають костюми, білі халати, на обличчя маски і пропонують провести дезінфекцію в будинку або квартирі. А людей просять почекати за дверима. Після візитів цих у лапках епідеміологів, у людей зникають цінні речі і гроші", – уточнив поліцейський.Медична маска на обличчі – це не завжди безпека, а ще й загроза. Так сталося у відділенні "Нової пошти" у Києві на вул. Гашека (Соцмістечко). Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, чоловік забрав у співробітників 22,5 тис. грн.У Гнидіні Бориспільського району Київської області в приватному дворі загорілися MAZDA CX-5 і Volkswagen Tiguan. Поліція встановила, що причиною став навмисний підпал, а обличчя причетних до злочину приховували медичні маски.У селі Приморське Запорізької області двоє грабіжників пішли вночі на справу – увірвалися в будинок пенсіонера, який раніше тримав свиней і курей, і торгував яйцями та салом. Бандити почали вимагати гроші та вистрілили жертві в голову з травматичного пістолета. Дідусь втратив свідомість, а коли прийшов до тями, то побачив, що весь будинок перевернутий, а у нього зник старенький телефон.У Бахмуті Донецької області розбійник у медичній масці пограбував магазин "Продукти". Спочатку вдарив продавщицю ножем у плече, а потім забрав із каси 520 грн. і продукти – 4 палки копченої ковбаси, 2 оселедці і пляшку коньяку.Кіберполіція попередила, що до них усе частіше стали надходити звернення від українців, яких кинули при покупці масок через інтернет. Люди перераховують шахраям гроші, але товар не отримують."Ми фіксуємо збільшення заяв громадян. Вони знаходять оголошення про продаж масок і дезінфікуючих засобів на сайтах оголошень і в соціальних мережах. Зазвичай продавці цих товарів вимагають передоплату. А після отримання грошей, видаляють свої оголошення і зникають. Так українці залишаються без грошей і товару", – кажуть у департаменті.Один із постраждалих пише, що попався на вудку шахрая на OLX – там пропонували оптом – по 4 грн. за штуку."Після листування на ОЛХ, перенаправляють нібито на менеджера, зв'язок відбувається вже в Telegram. Продавець пропонує укласти безпечну угоду і скидає фейковий сайт (будьте уважні). Після цього у вас крадуть дані карти, Facebook та інше", – попереджає українців користувач під ніком Dammy.А Олеся Корнілова замовила через інтернет у київської фірми респіратор із клапаном за 249 грн., натомість отримала кустарну підробку. Тепер вона попереджає покупців – перед тим, як забирати посилку на пошті, краще перевірити якість."Серед продавців респіраторів промишляють шахраї. Надсилають зовсім інший товар, ніж вказано і зображений на сайті. У них немає затиску для перенісся – це брак! По суті, це навіть не респіратор", – пише киянка.З'явилися шахрайські схеми і в морському бізнесі. Під приводом медичного тестування суден на коронавірус судновласникам і менеджерам надходять шахрайські рахунки на неіснуючі послуги."Виявити фальшивки допоможе пильність. Як повідомляє Міжнародний клуб транспортних посередників, шахрайські рахунки-фактури часто містять помилки, які можна легко виявити до проведення платіжної операції. Наприклад, недавно в рахунку вказувалося судно з неправильним прапором. Проста звірка з капітаном судна оперативно підтвердила, що рахунок був шахрайським", – попереджає крюїнгова компанія "Віта Маритайм" з Одеси.Про сприятливий час для кіберзлочинців і хакерів попереджають і експерти з інтернет-безпеки. Відомо, що вже китайська компанія QiAnXin виявила російських хакерів, пов'язаних із міжнародними групами Sandworm і Fancy Bear. Вони відправляють фішингові електронні листи, що містять шкідливі вкладення в документи. Причому потенційним жертвам приходять листи нібито від Українського Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я.Несуть загрозу й інтерактивні карти зараження коронавірусу, пише в Facebook експерт із безпеки Олексій Медведєв."Аналітики компанії Reason Cybersecurity попередили, що одна з нових атак пов'язана з прагненням користувачів отримувати оперативну інформацію про коронавіруси. Ця кампанія орієнтована на людей, які шукають карти поширення COVID-19. Їх обманом змушують завантажити і запустити шкідливий додаток, який, на перший погляд, дійсно відображає карту, завантажену з легітимного сайту (моніторингом поширення COVID-19 займається Університет Джона Хопкінса), проте в цей час відбувається компрометація системи", – пише Медведєв.Шкідливі програми, відомі як AZORult. AZORult, використовуються для крадіжки історії перегляду, файлів cookie, ідентифікаторів, паролів і криптовалюти. Вони також можуть завантажувати додаткові шкідливі програми на заражені машини."AZORult зазвичай продається на російських підпільних форумах із метою збору конфіденційних даних із зараженого комп'ютера. Існує також варіант AZORult, який створює новий прихований обліковий запис адміністратора на зараженій машині, щоб дозволити підключення з використанням віддаленого робочого столу", – уточнив експерт.Він попередив – оскільки коронавірус продовжує поширюватися, і для його моніторингу розробляється все більше додатків і технологій, шкідливих програм буде ставати тільки більше.Не виключено, що деякі види злочинів, пов'язані з карантином, можуть перекочувати з Італії в Україну. Зараз там, наприклад, з'явилися лже-копи, які на місці "штрафують" перехожих без масок, а псевдолікарі дурять людей похилого віку.В регіоні Абруццо (Італія) з'явилися псевдополіцейські, які на місці штрафують людей без масок."Постраждалою була жінка в районі Пеліна, яка вийшла в супермаркет за покупками. До неї підійшли двоє людей у формі, представилися поліцейськими, але не показали жодних посвідчень", – пише місцевий сайт IlCapoluogo.itТам уточнюють, що крім фальшивих поліцейських, з'явилися псевдолікарі, які обіцяють робити на дому мазки на наявність коронавірусу. "Ці люди ходять до літніх італійців і в будинки для людей похилого віку. І роблять там крадіжки. Випадок був зафіксований в Аквілі і в долині Субекана", – пишуть італійські ЗМІ.Взялися в Італії і за спекулянтів, які наживаються на продажу масок, рукавичок і дезінфікуючих засобів. Згідно зі звітом фінансової поліції Італії, за місяць там встановили десятки "бізнесменів", яким тепер загрожує покарання за шахрайство."У Мілані встановлені 10 осіб, які продавали одні й ті ж товари з накруткою 100 – 400%. У Неаполі зростання цін на маски торкнулося збільшення на 6,150%. Слідчі виявили, що 10 тисяч масок були готові до продажу на суму 400 тис. євро", – ділиться подробицями видання "Il Sole 24".

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