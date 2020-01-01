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На Волині зафіксували 14 порушень правил щодо карантину

На Волині зафіксували 14 порушень правил щодо карантину
На Волині правоохоронці продовжують заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Загалом в Україні до вказаних заходів залучилися близько 15 тисяч поліцейських та 2,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України, - інформує управління комунікації Національної поліції України.

У результаті поліцейські виявили порушення та склали 270 адміністративних протоколів за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Найбільше порушень виявили на Донеччині. Там поліцейські склали 58 адмінпротоколів. Також порушення виявлені у Києві (31 протокол), Запорізькій (25), Київській (24), Херсонській (21), Сумській (19), Черкаській (18), у Волинській (14) та Вінницькій (13) областях. Окрім того, 10 адмінпротоколів склали у Львівській області, по 9 – у Рівненській та Кіровоградській областях, 4 – у Миколаївській, по 3 – у Закарпатській, Полтавській та Чернігівській областях, 2 – у Житомирській. Ще по одному протоколу склали поліцейські в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях та на Одещині.

Поліцейські продовжують нести службу у складі мобільних груп, піших нарядів, автопатрулів, ГРПП, слідчо-оперативних груп тощо.


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Теги: поліція, карантин, заходи
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