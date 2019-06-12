Волинські СБУшники затримали на хабарі очільника міжрегіонального управління Мін'юсту. ФОТО





Про це



Як повідомили Михайлу Дзюдзю.



За даними слідства, посадовець вимагав і щомісяця отримував від підпорядкованих керівників установ виконання покарань неправомірну вигоду. Натомість він обіцяв не здійснювати перевірок стосовно дотримання режиму відбування покарань ув’язненими та заходів контролю господарської діяльності вказаних підрозділів.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Заходи із викриття проводилися відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ у Волинській області, Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, спільно з детективами НАБУ, САП, Управлінням внутрішньої безпеки ДКВС, органами юстиції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Викритому Службою безпеки України високопосадовцю Міністерства юстиції України повідомили про підозру у вчиненні корупційного правопорушення.Про це інформує Управління Служби безпеки України у Волинській області.Як повідомили УНН у пресслужбі САП, 19 березня прокурором САП за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького повідомили про підозру керівнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції УкраїниЗа даними слідства, посадовець вимагав і щомісяця отримував від підпорядкованих керівників установ виконання покарань неправомірну вигоду. Натомість він обіцяв не здійснювати перевірок стосовно дотримання режиму відбування покарань ув’язненими та заходів контролю господарської діяльності вказаних підрозділів.Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.Заходи із викриття проводилися відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ у Волинській області, Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, спільно з детективами НАБУ, САП, Управлінням внутрішньої безпеки ДКВС, органами юстиції.

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