У Луцьку курсуватиме спецавтомобіль з гучномовцем і сповіщатиме про карантин





Про це Володимир Нестеров.



Спецавтомобіль їздитиме вулицями міста від сьогодні, 20 березня.



"Це не повинно викликати у вас паніки – рятувальники просто виконують свою роботу з навчання населення правил безпеки. Бережіть себе і здоров’я усім!", - відзначив Нестеров.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку буде курсувати автомобіль служби порятунку з метою озвучення населенню простих правил безпеки для запобігання поширення коронавірусної інфекції.Про це повідомив на своїй сторінці у facebook речник УДСНС областіСпецавтомобіль їздитиме вулицями міста від сьогодні, 20 березня."Це не повинно викликати у вас паніки – рятувальники просто виконують свою роботу з навчання населення правил безпеки. Бережіть себе і здоров’я усім!", - відзначив Нестеров.Аудіозапис можна прослухати за цим посиланням

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