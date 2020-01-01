У Луцьку курсуватиме спецавтомобіль з гучномовцем і сповіщатиме про карантин
Сьогодні, 10:59
У Луцьку буде курсувати автомобіль служби порятунку з метою озвучення населенню простих правил безпеки для запобігання поширення коронавірусної інфекції.
Про це повідомив на своїй сторінці у facebook речник УДСНС області Володимир Нестеров.
Спецавтомобіль їздитиме вулицями міста від сьогодні, 20 березня.
"Це не повинно викликати у вас паніки – рятувальники просто виконують свою роботу з навчання населення правил безпеки. Бережіть себе і здоров’я усім!", - відзначив Нестеров.
Аудіозапис можна прослухати за цим посиланням.
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Про це повідомив на своїй сторінці у facebook речник УДСНС області Володимир Нестеров.
Спецавтомобіль їздитиме вулицями міста від сьогодні, 20 березня.
"Це не повинно викликати у вас паніки – рятувальники просто виконують свою роботу з навчання населення правил безпеки. Бережіть себе і здоров’я усім!", - відзначив Нестеров.
Аудіозапис можна прослухати за цим посиланням.
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