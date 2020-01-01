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В Італії від коронавірусу померла ще одна українка, – ЗМІ

В Італії від коронавірусу померла ще одна українка, – ЗМІ
В італійській провінції Бергамо від коронавірусу померла українка родом із Львівської області.

Про це повідомляє голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький у Facebook, - пише Укрінформ.

«Повідомляють наші співвітчизники, що 19 березня в містечку Романо ді Ломбардія, в провінції Бергамо, від коронавірусу померла ще одна громадянка України, пані Галина, з Львівської області. Це вже друга жертва коронавірусу серед української громади в Італії», - написав він.

Водночас у коментарях під його постом повідомляється, що це вже шоста смерть від коронавірусу в Італії серед українців. Зокрема, як стверджує один з користувачів, в Італії померли п’ятеро жінок та один чоловік з України.

Як повідомлялося, в МЗС інформували, що за кордоном лікування від коронавірусу станом на 23:30 19 березня проходять 13 українців, а на карантині перебувають 38 громадян України.

Зокрема, 4 громадян України лікуються у Німеччині; 2 - в Італії, 2 — у Польщі; 1 - в ОАЕ та 4 — в Домініканській Республіці.

Водночас, за даними зовнішньополітичного відомства, одна громадянка України за кордоном померла від коронавірусу – це сталося в Італії 13 березня.

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Теги: смерть, Італія, українка
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