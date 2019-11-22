«Спроба реваншу зими»: синоптик озвучила прогноз погоди на вихідні в Україні
Сьогодні, 11:43
На вихідних, 21-22 березня, в Україну повернеться арктичне повітря, що призведе до зниження температури.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"Вихідними до нас прийде зима. А точніше, відбудеться спроба її реваншу", - пише Діденко.
За її словами, у суботу очікується протягом дня +4+9 градусів, на Сході +7+12 градусів, а на Півдні ще побуде +9+14 градусів. У неділю вже "вріже" вдень -1+5 градусів, на Півдні до +9 градусів.
У суботу-неділю в Україні внаслідок діяльності атмосферних фронтів переважатиме волога погода - дощ та мокрий сніг. Посилиться вітер.
У Києві вихідними також очікуються періодичні опади, щоправда, невеликі: дощ, потім мокрий сніг. Завтра вдень у столиці похолодає до +6,+7 градусів. У неділю, 22-го березня, вже до +3 градусів.
На наступному тижні передбачаються ночі із морозом, вдень слабенькі плюси. Однак з четверга, з 26-го березня, відновиться потепління.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"Вихідними до нас прийде зима. А точніше, відбудеться спроба її реваншу", - пише Діденко.
За її словами, у суботу очікується протягом дня +4+9 градусів, на Сході +7+12 градусів, а на Півдні ще побуде +9+14 градусів. У неділю вже "вріже" вдень -1+5 градусів, на Півдні до +9 градусів.
У суботу-неділю в Україні внаслідок діяльності атмосферних фронтів переважатиме волога погода - дощ та мокрий сніг. Посилиться вітер.
У Києві вихідними також очікуються періодичні опади, щоправда, невеликі: дощ, потім мокрий сніг. Завтра вдень у столиці похолодає до +6,+7 градусів. У неділю, 22-го березня, вже до +3 градусів.
На наступному тижні передбачаються ночі із морозом, вдень слабенькі плюси. Однак з четверга, з 26-го березня, відновиться потепління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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