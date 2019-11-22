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«Спроба реваншу зими»: синоптик озвучила прогноз погоди на вихідні в Україні

«Спроба реваншу зими»: синоптик озвучила прогноз погоди на вихідні в Україні
На вихідних, 21-22 березня, в Україну повернеться арктичне повітря, що призведе до зниження температури.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Вихідними до нас прийде зима. А точніше, відбудеться спроба її реваншу", - пише Діденко.

За її словами, у суботу очікується протягом дня +4+9 градусів, на Сході +7+12 градусів, а на Півдні ще побуде +9+14 градусів. У неділю вже "вріже" вдень -1+5 градусів, на Півдні до +9 градусів.

У суботу-неділю в Україні внаслідок діяльності атмосферних фронтів переважатиме волога погода - дощ та мокрий сніг. Посилиться вітер.

У Києві вихідними також очікуються періодичні опади, щоправда, невеликі: дощ, потім мокрий сніг. Завтра вдень у столиці похолодає до +6,+7 градусів. У неділю, 22-го березня, вже до +3 градусів.

На наступному тижні передбачаються ночі із морозом, вдень слабенькі плюси. Однак з четверга, з 26-го березня, відновиться потепління.


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Теги: прогноз погоди, вихідні, Україна
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