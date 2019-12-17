Волиньрада внесла зміни до регламенту на випадок введення надзвичайного стану





Відповідне рішення прийняли сьогодні, 20 березня, під час позачергової сесії обласної ради.



Зокрема, депутати проголосували за зміну, яка передбачатиме можливість проведення засідань постійних комісій та сесії у дистанційному режимі на випадок оголошення надзвичайного стану.



Йдеться про онлайн-зв’язок через мережу Інтернет.





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