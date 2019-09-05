вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія на Волині: 27-річний мотоцикліст врізався у бус

Аварія на Волині: 27-річний мотоцикліст врізався у бус
У Нововолинську зіткнулися Mercedes Vito та мотоцикл Suzuki. Мотоцикліста госпіталізували в травматологію.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 березня по 14 годині, - пише ГУНП у Волинській області.

Виконуючи маневр обгону 27-річний мотоцикліст, житель Нововолинська, зіткнувся із автомобілем Mercedes Vito, під керуванням 53-річного місцевого жителя.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології центральної міської лікарні.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Волинь, мотоцикліст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні одужав перший пацієнт із коронавірусом. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 12:12
У центрі Луцька затримали водія, який «кидався» на патрульних: він викликав підмогу
Сьогодні, 12:10
Аварія на Волині: 27-річний мотоцикліст врізався у бус
Сьогодні, 11:52
Волиньрада внесла зміни до регламенту на випадок введення надзвичайного стану
Сьогодні, 11:52
«Спроба реваншу зими»: синоптик озвучила прогноз погоди на вихідні в Україні
Сьогодні, 11:43
Схожі новини
Молодий волинянин на мотоциклі врізався в позашляховик Молодий волинянин на мотоциклі врізався в позашляховик
05 вересень, 2019, 10:30
На Волині п’яний мотоцикліст збив дівчину-підлітка: обоє – в лікарні На Волині п’яний мотоцикліст збив дівчину-підлітка: обоє – в лікарні
08 липень, 2019, 12:02
На Волині п'яний мотоцикліст збив двох маленьких дітей На Волині п'яний мотоцикліст збив двох маленьких дітей
13 травень, 2019, 12:24
Аварія на Волині: 19-річний мотоцикліст збив пішохода Аварія на Волині: 19-річний мотоцикліст збив пішохода
31 жовтень, 2018, 16:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні одужав перший пацієнт із коронавірусом. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 12:12
 0
У центрі Луцька затримали водія, який «кидався» на патрульних: він викликав підмогу
Сьогодні, 12:10
 0
Волиньрада внесла зміни до регламенту на випадок введення надзвичайного стану
Сьогодні, 11:52
 0
Аварія на Волині: 27-річний мотоцикліст врізався у бус
Сьогодні, 11:52
 0
«Спроба реваншу зими»: синоптик озвучила прогноз погоди на вихідні в Україні
Сьогодні, 11:43
 0
Медіа
відео
1/8