Аварія на Волині: 27-річний мотоцикліст врізався у бус





Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 березня по 14 годині, - пише ГУНП у Волинській області.



Виконуючи маневр обгону 27-річний мотоцикліст, житель Нововолинська, зіткнувся із автомобілем Mercedes Vito, під керуванням 53-річного місцевого жителя.



Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології центральної міської лікарні.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську зіткнулися Mercedes Vito та мотоцикл Suzuki. Мотоцикліста госпіталізували в травматологію.Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 березня по 14 годині, - пише ГУНП у Волинській області.Виконуючи маневр обгону 27-річний мотоцикліст, житель Нововолинська, зіткнувся із автомобілем Mercedes Vito, під керуванням 53-річного місцевого жителя.Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології центральної міської лікарні.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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