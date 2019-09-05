Аварія на Волині: 27-річний мотоцикліст врізався у бус
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У Нововолинську зіткнулися Mercedes Vito та мотоцикл Suzuki. Мотоцикліста госпіталізували в травматологію.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 березня по 14 годині, - пише ГУНП у Волинській області.
Виконуючи маневр обгону 27-річний мотоцикліст, житель Нововолинська, зіткнувся із автомобілем Mercedes Vito, під керуванням 53-річного місцевого жителя.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології центральної міської лікарні.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 березня по 14 годині, - пише ГУНП у Волинській області.
Виконуючи маневр обгону 27-річний мотоцикліст, житель Нововолинська, зіткнувся із автомобілем Mercedes Vito, під керуванням 53-річного місцевого жителя.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології центральної міської лікарні.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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