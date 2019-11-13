На Волині судили матір, бо її дитина потрапила в лікарню з алкогольним отруєнням
Сьогодні, 20:40
Ратнівський районний суд виніс постанову про притягнення до відповідальності мами малолітньої дитини за недогляд.
Зазначається, що 7 березня дитина гралася на вулиці поруч з будинком. Малеча знайшла пляшку з алкоголем, яку хтось залишив та випила напій, - пише Конкурент.
Після цього дитину госпіталізували в Ратнівському центральну районну лікарню з алкогольним отруєнням. Зазначається, що матір є багатодітною та має виключно позитивну характеристику, окрім цього вона опікується пристарілою людиною.
Враховуючи ці фактори, суд застосував покарання у вигляді попередження. Однак їй також доведеться сплатити 420 гривень судового збору.
Головне фото – ілюстративне.
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Зазначається, що 7 березня дитина гралася на вулиці поруч з будинком. Малеча знайшла пляшку з алкоголем, яку хтось залишив та випила напій, - пише Конкурент.
Після цього дитину госпіталізували в Ратнівському центральну районну лікарню з алкогольним отруєнням. Зазначається, що матір є багатодітною та має виключно позитивну характеристику, окрім цього вона опікується пристарілою людиною.
Враховуючи ці фактори, суд застосував покарання у вигляді попередження. Однак їй також доведеться сплатити 420 гривень судового збору.
Головне фото – ілюстративне.
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