У центрі Луцька затримали водія, який «кидався» на патрульних: він викликав підмогу





Про це



Інцидент трапився на проспекті Волі близько 11 години. Водій зупинився біля патрульних, які в той час припаркувались для перевірки правил дотримання карантину в магазинах та почав пояснювати, що вони порушили правила зупинки.



Словесний конфлікт перейшов у силовий – зі слів свідків, чоловік спробував вирвати боді-камеру в патрульного. Водія та його пасажира затримали, проте згодом ті викликали «підмогу», тому на місце події прибуло ще декілька патрулів.



Подробиці – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В центрі Луцька конфлікт між водієм автомобіля Mercedes та патрульними закінчився силовим затриманням. На підмогу чоловік викликав молодиків.Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.Інцидент трапився на проспекті Волі близько 11 години. Водій зупинився біля патрульних, які в той час припаркувались для перевірки правил дотримання карантину в магазинах та почав пояснювати, що вони порушили правила зупинки.Словесний конфлікт перейшов у силовий – зі слів свідків, чоловік спробував вирвати боді-камеру в патрульного. Водія та його пасажира затримали, проте згодом ті викликали «підмогу», тому на місце події прибуло ще декілька патрулів.Подробиці – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію