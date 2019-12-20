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Дружина нардепа України заразилася коронавірусом: їхніх 5 дітей теж перевіряють

Дружина нардепа України заразилася коронавірусом: їхніх 5 дітей теж перевіряють
Дружина народного депутата України Сергія Шахова, який виявився першим на Київщині хворим на коронавірус, теж підхопила вірус.

Це сам політик підтвердив у коментарі OBOZREVATEL. За словами Шахова, у неї два дні була температура, тому провели дослідження – і з'ясувалося, що у жінки теж вірус.

"Я не бачу у цьому жодної проблеми, і мені здається, що багато хто вже перехворів на вірус. Гадаю, і діти мої теж, і родичі. Я почуваюся відносно добре, кашляю трішки. З дружиною теж усе гаразд. Ми перебуваємо в ізоляції, лікуємося, згідно з розпорядженнями лікарів", – наголосив нардеп.

Характерно, що у політика – п'ятеро дітей, з якими той контактував.
Дружина нардепа України заразилася коронавірусом: їхніх 5 дітей теж перевіряють

Пізніше Шахов записав відеозвернення та розповів про те, які у нього симптоми, як почувається його дружина та чи тестували інших родичів. А ще політик заявив, що в Офісі президента вибачилися перед ним за озвучену Володимиром Зеленським інформацію про те, що картка Шахова була зареєстрована в залі Верховної Ради в той час, коли сам нардеп був відсутній у парламенті.

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Теги: нардеп, Шахов
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