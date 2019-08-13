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У Луцьку через витік газу без блакитного палива залишились декілька квартир

У Луцьку через витік газу без блакитного палива залишились декілька квартир
У Луцьку на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів відключили газопостачання через витік газу.

Про це повідомляє АТ "Волиньгаз" на своїй сторінці у facebook.

Так, ввечері 19 березня на аварійно-диспетчерську службу "Волиньгазу" надійшло повідомлення про запах газу в будинку.

Під час огляду бригада встановила, що запах газу поширюється із зачиненої квартири. Зв'язок із власниками квартири встановити не вдалося, тому аварійно-диспетчерська служба не змогла потрапити до помешкання.

Задля безпеки жителів будинку фахівці "Волиньгазу" відключили від газопостачання 9 квартир.

Нині аварійно-диспетчерська служба "Волиньгазу" у співпраці з поліцією з'ясовують, яким чином можна потрапити до квартири, аби усунути наслідки аварії та відновити газопостачання мешканцям будинку.

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Теги: газ, витік, Луцьк
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