У Луцьку через витік газу без блакитного палива залишились декілька квартир
Сьогодні, 13:02
У Луцьку на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів відключили газопостачання через витік газу.
Про це повідомляє АТ "Волиньгаз" на своїй сторінці у facebook.
Так, ввечері 19 березня на аварійно-диспетчерську службу "Волиньгазу" надійшло повідомлення про запах газу в будинку.
Під час огляду бригада встановила, що запах газу поширюється із зачиненої квартири. Зв'язок із власниками квартири встановити не вдалося, тому аварійно-диспетчерська служба не змогла потрапити до помешкання.
Задля безпеки жителів будинку фахівці "Волиньгазу" відключили від газопостачання 9 квартир.
Нині аварійно-диспетчерська служба "Волиньгазу" у співпраці з поліцією з'ясовують, яким чином можна потрапити до квартири, аби усунути наслідки аварії та відновити газопостачання мешканцям будинку.
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Про це повідомляє АТ "Волиньгаз" на своїй сторінці у facebook.
Так, ввечері 19 березня на аварійно-диспетчерську службу "Волиньгазу" надійшло повідомлення про запах газу в будинку.
Під час огляду бригада встановила, що запах газу поширюється із зачиненої квартири. Зв'язок із власниками квартири встановити не вдалося, тому аварійно-диспетчерська служба не змогла потрапити до помешкання.
Задля безпеки жителів будинку фахівці "Волиньгазу" відключили від газопостачання 9 квартир.
Нині аварійно-диспетчерська служба "Волиньгазу" у співпраці з поліцією з'ясовують, яким чином можна потрапити до квартири, аби усунути наслідки аварії та відновити газопостачання мешканцям будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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