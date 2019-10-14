Із Волині хотіли переслати поштою контрабандні цигарки
Сьогодні, 13:10
На Волині вилучили контрафактні цигарки на суму 125 тисяч гривень.
За процесуального керівництва прокуратури Волинської області працівниками Управління Служби безпеки України у Волинській області у взаємодії з оперативним підрозділом Луцького прикордонного загону в рамках досудового розслідування кримінального провадження про незаконні оборудки з підакцизними товарами та марками акцизного податку провели санкціонований судом обшук у відділенні поштового оператора й вилучено 500 блоків контрафактних цигарок вартістю 125 тисяч гривень, - повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Товар мав бути надісланий із Ковеля у Донецьку область.
Вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконного промислу, до передбаченої законом відповідальності.
Триває досудове розслідування.
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За процесуального керівництва прокуратури Волинської області працівниками Управління Служби безпеки України у Волинській області у взаємодії з оперативним підрозділом Луцького прикордонного загону в рамках досудового розслідування кримінального провадження про незаконні оборудки з підакцизними товарами та марками акцизного податку провели санкціонований судом обшук у відділенні поштового оператора й вилучено 500 блоків контрафактних цигарок вартістю 125 тисяч гривень, - повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Товар мав бути надісланий із Ковеля у Донецьку область.
Вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконного промислу, до передбаченої законом відповідальності.
Триває досудове розслідування.
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