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Із Волині хотіли переслати поштою контрабандні цигарки

Із Волині хотіли переслати поштою контрабандні цигарки
На Волині вилучили контрафактні цигарки на суму 125 тисяч гривень.

За процесуального керівництва прокуратури Волинської області працівниками Управління Служби безпеки України у Волинській області у взаємодії з оперативним підрозділом Луцького прикордонного загону в рамках досудового розслідування кримінального провадження про незаконні оборудки з підакцизними товарами та марками акцизного податку провели санкціонований судом обшук у відділенні поштового оператора й вилучено 500 блоків контрафактних цигарок вартістю 125 тисяч гривень, - повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Товар мав бути надісланий із Ковеля у Донецьку область.
Вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.

Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконного промислу, до передбаченої законом відповідальності.

Триває досудове розслідування.

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Теги: пошта, контрабанда, Ковель
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