Із Волині хотіли переслати поштою контрабандні цигарки

На Волині вилучили контрафактні цигарки на суму 125 тисяч гривень.За процесуального керівництва прокуратури Волинської області працівниками Управління Служби безпеки України у Волинській області у взаємодії з оперативним підрозділом Луцького прикордонного загону в рамках досудового розслідування кримінального провадження про незаконні оборудки з підакцизними товарами та марками акцизного податку провели санкціонований судом обшук у відділенні поштового оператора й вилучено 500 блоків контрафактних цигарок вартістю 125 тисяч гривень, - повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Товар мав бути надісланий із Ковеля у Донецьку область.Вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконного промислу, до передбаченої законом відповідальності.Триває досудове розслідування.