На озері Світязь браконьєри ловили рибу сітками. ФОТО

На озері Світязь поблизу села Пульмо Шацького району браконьєри ловили рибу сітками.Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.Так, 19 березня до рибопатруля надійшло повідомлення від небайдужих рибалок про заборонені знаряддя лову на озері Світязь.Державні інспектори виїхали на вказане місце події. Олднак під час обстеження водойми порушників не знайшли. А у водоймі виявили заборонені знаряддя – п’ять сіток, у яких було 14 рибин.Оскільки риба була ще живою, то її випустили у річку. Рибпатрульні склали акт виявлення безхазяйного майна, заборонені знаряддя лову вилучили."Ми вдячні кожному небайдужому рибалці за допомогу у виявленні порушень та активну позицію у сфері збереження рибних запасів. Закликаємо громадськість і надалі інформувати рибоохоронний патруль про порушення правил рибальства. Ваша інформація є дуже цінною в нашій роботі", прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один екземпляр плітки становить 150 грн, щуки – 602 грн та окуня – 141 грн.