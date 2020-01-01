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У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО

У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку продезінфікували майже сотню автомобілів служб таксі, які на час карантину будуть працювати у місті за єдиним тарифом.

Дезінфекція транспорту відбулася сьогодні, 20 березня.

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Григорій Недопад наголосив, що карантин – не просто канікули, тому заборона громадського транспорту у місті – правильне рішення, натомість, люди повинні мати альтернативний спосіб пересування у разі крайньої необхідності.

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«Зважаючи на цю ситуацію, яка склалася у світі, багато представників бізнесу готові надавати допомогу, зокрема – працівники таксі, що працюють у Луцьку. Вони готові поставити свій мінімальний тариф і працювати навіть на соціальних засадах, раптом потрібна буде допомога», – Григорій Недопад зазначає, що вже існує домовленість із службами таксі щодо довезення медиків у екстрених ситуаціях. Наголосив, що усі водії використовуватимуть засоби особистого захисту і регулярно дезінфікуватимуть транспорт.

У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО


Ініціатор цього заходу – голова Волинської асоціації перевізників таксі Сергій Романчук каже, що таксисти міста Луцька готові допомогти у скрутний час і підтримати людей у важкий період, однак у свою чергу таксисти звернулися до міської влади, аби та надала їм бодай мінімальні засоби безпеки, дезінфектори та провела інструктаж стосовно того, як працювати в такий період.

У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО


Зрештою, міська влада пообіцяла сприяти у забезпеченні цими засобами.

Сергій Романчук каже, що на карантинний період всі служби матимуть єдиний тариф – 6 гривень за кілометр по місту, 35 гривень – посадка і 10 гривень за кілометр за межами міста. «Якщо ви бачите перевищення тарифу, то можете сміливо повідомляти про це і ми будемо вирішувати питання», – звернувся Сергій Романчук до лучан.

Зауважимо, на лобовому склі таксі будуть спеціальні дозволи на перевезення. Тож відтепер і до завершення карантину працюватимуть в Луцьку вісім служб таксі - «Морячок», «Хіт», «Козачок», «Еліт», «Експрес», «Максім», «Сім», «Євротаксі».

У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО
У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО




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Теги: луцьк, коронавірус, дезінфекція
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