У Луцьку влаштували масову дезінфекцію таксі. ФОТО

У Луцьку продезінфікували майже сотню автомобілів служб таксі, які на час карантину будуть працювати у місті за єдиним тарифом.Дезінфекція транспорту відбулася сьогодні, 20 березня.Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської радинаголосив, що карантин – не просто канікули, тому заборона громадського транспорту у місті – правильне рішення, натомість, люди повинні мати альтернативний спосіб пересування у разі крайньої необхідності.«Зважаючи на цю ситуацію, яка склалася у світі, багато представників бізнесу готові надавати допомогу, зокрема – працівники таксі, що працюють у Луцьку. Вони готові поставити свій мінімальний тариф і працювати навіть на соціальних засадах, раптом потрібна буде допомога», – Григорій Недопад зазначає, що вже існує домовленість із службами таксі щодо довезення медиків у екстрених ситуаціях. Наголосив, що усі водії використовуватимуть засоби особистого захисту і регулярно дезінфікуватимуть транспорт.Ініціатор цього заходу – голова Волинської асоціації перевізників таксікаже, що таксисти міста Луцька готові допомогти у скрутний час і підтримати людей у важкий період, однак у свою чергу таксисти звернулися до міської влади, аби та надала їм бодай мінімальні засоби безпеки, дезінфектори та провела інструктаж стосовно того, як працювати в такий період.Зрештою, міська влада пообіцяла сприяти у забезпеченні цими засобами.Сергій Романчук каже, що на карантинний період всі служби матимуть єдиний тариф – 6 гривень за кілометр по місту, 35 гривень – посадка і 10 гривень за кілометр за межами міста. «Якщо ви бачите перевищення тарифу, то можете сміливо повідомляти про це і ми будемо вирішувати питання», – звернувся Сергій Романчук до лучан.Зауважимо, на лобовому склі таксі будуть спеціальні дозволи на перевезення. Тож відтепер і до завершення карантину працюватимуть в Луцьку вісім служб таксі - «Морячок», «Хіт», «Козачок», «Еліт», «Експрес», «Максім», «Сім», «Євротаксі».