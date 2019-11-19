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Жінка зробила оригінальний подарунок сільській школі на Волині

Жінка зробила оригінальний подарунок сільській школі на Волині
Жителька села Волиця Камінь-Каширського району Валентина Шевчик зробила школі села Пнівне оригінальний подарунок – вишила хрестиком карту України.

Її вишивка розміром 250 на 125 сантиметрів займає чільне місце у шкільному холі, - пише газета Полісся.

До слова, жінка родом з Київщини. Раніше не мала справи із вишивкою, а відколи переселилася на Волинь, то не випускає голку з ниткою з рук. А це вже – 23 роки. З азами вишивання недосвідчену киянку познайомила свекруха. Тоді першою роботою стала вишита простиня, а зараз уже й годі перелічити усієї кількості виробів.

Попри все, з-поміж можливих варіантів, які дарують тенденції моди і побутові запити, Валентина Василівна віддає перевагу вишитим рушникам. Любить барвисті узори і різноманіття. Жінка відзначає, що швидкість роботи залежить від складності зображення та натхнення. Коли вправиться за місяць, а коли й за 2 тижні.

Рукодільниця вишиває переважно за зразками, інколи комбінує узори, тож вишивка карти України стала для неї справжнім викликом: велике полотно, об’ємне зображення, багато кольорів і, фактично, відсутність точного прикладу-схеми. Щоправда, у цьому допомогли працівники школи: спроектували карту України на тканину і нанесли на ній контури олівцем. За дизайн Валентина Шевчик відповідала самостійно, що також неабияк підігрівало інтерес уже досвідченої вишивальниці.

Так, 9 березня минулого року Валентина Василівна розпочала роботу над вишивкою, а уже 10 вересня тримала в руках готовий виріб. Зізнається, що у дечому допомагала чоловікова сестра, одну область вишила донька, але з основним фронтом робіт справилася самостійно. Зрозуміло, що працювати доводилося у вільний від домашніх турбот час.

"По ягоди ходила – вишивала, і картоплю копала – вишивала. Використовувала кожну вільну годинку чи, краще б сказати, хвилинку. Було дуже цікаво. Сядеш вишивати одну частину – ага, так добре, вишиєш ще одну – виходить гарно, і так далі. І все хочеться швидше дошити, аби побачити як буде. Важкувато, але надзвичайно привабливо, - розповідає майстриня.

Загалом вишиту карту практично не відрізниш від звичних нам зображень. На білому тлі відтворено не лише 24 області і АР Крим, але й їхню символіку, збережено кольорову гаму та кордони.

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Теги: подарунок, школа, Волинь
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