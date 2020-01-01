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Депутат Луцької міської ради потрапив в аварію

Депутат Луцької міської ради потрапив в аварію
Депутат Луцької міської ради, засновник волонтерського центру «Серце патріота» Сергій Балицький потрапив в аварію.

Про це повідомляють на сторінці волонтерського центру у фейсбуці.

Зауважують, що в аварію Балицький потрапив учора, 19 березня, коли повертався велосипедом додому із сесії міської ради.

Наразі депутат перебуває у лікарні, його стан стабільний.

На сторінці волонтерської організації повідомили, що поїздку в зону ООС з цієї причини переносять на невизначений термін.



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Теги: Сергій Балицький, аварія, депутат, Луцьк
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