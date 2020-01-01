Депутат Луцької міської ради потрапив в аварію
Сьогодні, 14:00
Депутат Луцької міської ради, засновник волонтерського центру «Серце патріота» Сергій Балицький потрапив в аварію.
Про це повідомляють на сторінці волонтерського центру у фейсбуці.
Зауважують, що в аварію Балицький потрапив учора, 19 березня, коли повертався велосипедом додому із сесії міської ради.
Наразі депутат перебуває у лікарні, його стан стабільний.
На сторінці волонтерської організації повідомили, що поїздку в зону ООС з цієї причини переносять на невизначений термін.
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Про це повідомляють на сторінці волонтерського центру у фейсбуці.
Зауважують, що в аварію Балицький потрапив учора, 19 березня, коли повертався велосипедом додому із сесії міської ради.
Наразі депутат перебуває у лікарні, його стан стабільний.
На сторінці волонтерської організації повідомили, що поїздку в зону ООС з цієї причини переносять на невизначений термін.
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