Депутат Луцької міської ради потрапив в аварію

Сергій Балицький потрапив в аварію.



Про це повідомляють на сторінці волонтерського центру у фейсбуці.



Зауважують, що в аварію Балицький потрапив учора, 19 березня, коли повертався велосипедом додому із сесії міської ради.



Наразі депутат перебуває у лікарні, його стан стабільний.



На сторінці волонтерської організації повідомили, що поїздку в зону ООС з цієї причини переносять на невизначений термін.







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