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На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий, ще один – поранений

На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий, ще один – поранений
Вчора, 19 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, відмічена робота снайперської пари.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували 8 обстрілів.

7 обстрілів здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Згодом стало відомо, що загиблий військовий - родом із Житомира. На сайті Житомирської міської ради повідомили, що загинув сержант Золін Олексій Сергійович, старший стрілець мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

У Олексія Сергійовича залишилися батько Сергій Вікторович – підполковник запасу, учасник бойових дій, учасник АТО, мама Олена Мічеславівна, сестра Юлія Сергіївна та маленька донечка.

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Теги: війна, Донбас, смерть
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