Луцький завод «Мотор» теж йде на карантин

Луцький завод "Мотор" запроваджує на підприємстві простій у зв’язку з карантином з 23 березня до 3 квітня з повним збереженням середнього заробітку.Про це йдеться на сторінці "Первинна Профспілкова Організація ДП Луцький ремонтний завод Мотор" у facebook.Нагадують, що протягом простою працівники зобов’язані перебувати вдома, бути на телефонному зв’язку, та при появі симптомів вірусної інфекції у них, чи членів їх сімей, негайно звернутись до сімейного лікаря (лікувального закладу), та повідомити безпосереднього керівника.Працівникам, які залучені до виконання робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота підприємства в цілому або його окремих підрозділів, у період карантину, при вході на підприємство буде проводитись температурний скрінінг, обробка рук дезрозчином та видача захисних масок.Зазначається, що адміністрація підприємства спільно з профспілковим комітетом вживає всіх необхідних заходів для запобігання виникненню та поширенню на території ДП "ЛРЗ "Мотор" коронавірусу COVID-19. На підприємстві створили спеціальний штаб, яким зрозроблено і впроваджується комплекс санітарних заходів спрямованих на недопущення зараження працівників.