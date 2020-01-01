У Луцьку «обчистили» салон краси





Про це Інформаційному агентству



Злодії не зачепили підвальні приміщення, натомість винесли цінні речі і обладнання з приміщення салону. В поліції підтвердили факт крадіжки.



«Сьогодні до чергової частини Луцького відділу поліції надійшло повідомлення щодо ймовірної крадіжки в одному з салонів краси Луцька. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції. За цим повідомленням триває перевірка», – повідомили в ГУНП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідомі обнесли приміщення салону краси «Наталка», що на проспекті Соборності у Луцьку. Нещодавно заклад закрився на карантин.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Злодії не зачепили підвальні приміщення, натомість винесли цінні речі і обладнання з приміщення салону. В поліції підтвердили факт крадіжки.«Сьогодні до чергової частини Луцького відділу поліції надійшло повідомлення щодо ймовірної крадіжки в одному з салонів краси Луцька. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції. За цим повідомленням триває перевірка», – повідомили в ГУНП.

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