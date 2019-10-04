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Як працюватиме міграційна служба Волині під час карантину. ГРАФІК

Як працюватиме міграційна служба Волині під час карантину. ГРАФІК
На період карантину підрозділи міграційної служби Волині прийматиме громадян за окремо встановленим графіком роботи.

Про це інформує Міграційна служба Волинської області на своїй сторінці у facebook

Графік обслуговування суб’єктів звернення до територіальних підрозділів Міграційної служби Волинської області на період карантину такий:

Луцьк:

Управління ДМС України у Волинській області (м. Луцьк, вул Градний Узвіз,4) - щоденно з 10:00 до 12:00 (з 23 березня по 3 квітня)

Луцький міський відділ (м. Луцьк, вул. Кравчука , 12)– вівторок, четвер, субота (21, 24, 26, 28, 31 березня та 02 квітня) з 10:00 да 13:00

Луцький районний відділ (м. Луцьк, вул. Градний Узвіз, 4)
– середа, п’ятниця (25, 27, та 01,03 квітня) з 10:00 да 13:00

Районні (міські) відділи:

Володимир-Волинський (м. Володимир-Волинський, вул. Шевченка, 11)
Горохівський (м. Горохів, вул. Шевченка, 27)
Ківерцівський (м. Ківерці, вул. Паркова, 8)
Камінь-Каширський (м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 8)
Ковельський (м. Ковель, вул. Драгоманова, 22)
Любомльський (м. Любомль, вул. Богдана Хмельницького, 6)
Маневицький (смт Маневичі, вул. Комарова, 29)
Нововолинський (м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 10)
Ратнівський (смт Ратне, вул. Каштанова,15)
Рожищенський (м. Рожище, вул. Незалежності, 93)
Турійський (смт Турійськ, майдан Центральний, 5)

– вівторок, четвер, субота (21, 24, 26, 28, 31 березня та 02 квітня)
з 10:00 да 13:00

Районні сектори:

Іваничівський (смт Іваничі, вул. Грушевського, 35)
Локачинський (смт Локачі, вул. Миру, 37)
Любешівський (смт Любешів, вул. Незалежності, 53)
Старовижівський (смт Стара Вижівка, вул. Вишнева, 2-б)
Шацький (смт Шацьк, вул. Незалежності, 41)

вівторок, четвер (24, 26, 31 березня та 02 квітня) з 10:00 да 13:00

Отримати консультацію можна за телефонами:

- з питань роботи територіальних підрозділів: 0332-74-00-38
- з питань громадянства: 0332-77-07-56
- з питань документування іноземців: 0332-77-07-56, (098)864-69-72
- з питань паспортизації: 0332-74-00-78


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Теги: міграційна служба, Волинь
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