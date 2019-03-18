Як працює система державних закупівель «Прозоро»*





З лютого 2015 року в Україні в режимі тестування запустили систему «Прозоро», але вже в квітні 2016 року вона почала працювати на повну потужність. Це своєрідна база даних, за допомогою якої в інтернеті можна проводити торги і аукціони.



Робота з державними закупівлями відбувається на спеціальних торгових платформах. Вони відрізняються між собою інтерфейсом, а також додатковим функціоналом і можливостями. Один з майданчиків державних закупівель -



Статут



Законом України «Про державні закупівлі», який був створений 25 грудня 2015 року, відбувається регулювання системи «Прозоро». Пройти авторизацію на офіційному сайті неможливо, але на ньому зберігаються всі дані про всі закупівлі. Портал надає навчання і дозволяє знайти кандидатів у партнери.



Придбання продукції поділені на два види: допорогові і надпорогові. До перших належать послуги і продукти, загальна сума закупівлі яких не перевищує двісті тисяч гривень, максимальна ціна на роботи становить півтора мільйона. Виходячи з бази Єдиного закупівельного словника, замовник самостійно визначає предмет послуг або торгівлі. Головне - виконати необхідні дії треба в обумовлений час.



Покрокова інструкція виконання закупівель



Спочатку необхідно пройти авторизацію. На торговій платформі далі треба створити індивідуальний кабінет, вхід в який здійснюється через пароль і логін. Наступний крок - створення оголошення шляхом заповнення обов'язкової форми. Після цього протягом трьох днів замовник відповість на всі питання, що стосуються тендера. Також замовник визначає період, під час якого можуть надходити пропозиції. Потім приступають безпосередньо до аукціону - мінімальний крок може бути від 0,5 до 3 відсотків від запланованого бюджету державних закупівель, на одне коло є не більше трьох хвилин. Заключний етап - визначення переможця. Якщо замовника повністю все влаштовує, то з ним укладають договір. Після завершення угоди в базу вноситься копія договору, тоді закупівлю можна вважати завершеною.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У підприємств, які хочуть скористатися системою державних закупівель, виникає цілком зрозуміле питання: як вони працюють і що собою являють. Спочатку варто розібратися в інструкції онлайн-тендера.З лютого 2015 року в Україні в режимі тестування запустили систему «Прозоро», але вже в квітні 2016 року вона почала працювати на повну потужність. Це своєрідна база даних, за допомогою якої в інтернеті можна проводити торги і аукціони.Робота з державними закупівлями відбувається на спеціальних торгових платформах. Вони відрізняються між собою інтерфейсом, а також додатковим функціоналом і можливостями. Один з майданчиків державних закупівель - Zakupki Prom Законом України «Про державні закупівлі», який був створений 25 грудня 2015 року, відбувається регулювання системи «Прозоро». Пройти авторизацію на офіційному сайті неможливо, але на ньому зберігаються всі дані про всі закупівлі. Портал надає навчання і дозволяє знайти кандидатів у партнери.Придбання продукції поділені на два види: допорогові і надпорогові. До перших належать послуги і продукти, загальна сума закупівлі яких не перевищує двісті тисяч гривень, максимальна ціна на роботи становить півтора мільйона. Виходячи з бази Єдиного закупівельного словника, замовник самостійно визначає предмет послуг або торгівлі. Головне - виконати необхідні дії треба в обумовлений час.Спочатку необхідно пройти авторизацію. На торговій платформі далі треба створити індивідуальний кабінет, вхід в який здійснюється через пароль і логін. Наступний крок - створення оголошення шляхом заповнення обов'язкової форми. Після цього протягом трьох днів замовник відповість на всі питання, що стосуються тендера. Також замовник визначає період, під час якого можуть надходити пропозиції. Потім приступають безпосередньо до аукціону - мінімальний крок може бути від 0,5 до 3 відсотків від запланованого бюджету державних закупівель, на одне коло є не більше трьох хвилин. Заключний етап - визначення переможця. Якщо замовника повністю все влаштовує, то з ним укладають договір. Після завершення угоди в базу вноситься копія договору, тоді закупівлю можна вважати завершеною.

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