У Києві розлючений пасажир викинув із тролейбуса контролера. ВІДЕО

У Києві через ліміти на одночасне перевезення людей у громадському транспорті розлючений пасажир викинув із тролейбуса контролера.Судячи з відео, молодий чоловік був незадоволений тим, що контролер виявився 10 людиною в салоні, і інших пасажирів більше вже не можна брати, - пише УНІАН.Однак, він витягнув контролера з тролейбуса і зайшов сам, щоб опинитися десятим. При цьому, вимагав від водія зачинити двері, смикаючи їх, і їхати далі. Також він пропонував заходити іншим людям, що чекали на зупинці.Зазначимо, що після введення в Україні карантину і обмеження на перевезення людей у транспорті між водіями і пасажирами щодня виникають десятки конфліктних ситуацій.Часто населення, що не потрапили в число "щасливчиків", починає блокувати рух транспорту, вимагаючи від водія пустити їх у салон. Доходить і до більш радикальних методів: наприклад, у Харкові розлючені пасажири розбили скло в трамваї, а в Хмельницькій області маршрутку закидали камінням. У Миколаєві ж пенсіонери побили водія трамвая після відмови везти більше 10 пасажирів.Варто додати, що за перевезення більшої, ніж дозволено, числа людей передбачений великий штраф.