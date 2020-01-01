У Києві розлючений пасажир викинув із тролейбуса контролера. ВІДЕО
Сьогодні, 16:22
У Києві через ліміти на одночасне перевезення людей у громадському транспорті розлючений пасажир викинув із тролейбуса контролера.
Судячи з відео, молодий чоловік був незадоволений тим, що контролер виявився 10 людиною в салоні, і інших пасажирів більше вже не можна брати, - пише УНІАН.
Однак, він витягнув контролера з тролейбуса і зайшов сам, щоб опинитися десятим. При цьому, вимагав від водія зачинити двері, смикаючи їх, і їхати далі. Також він пропонував заходити іншим людям, що чекали на зупинці.
Увага! Відео містить ненормативну лексику!
Зазначимо, що після введення в Україні карантину і обмеження на перевезення людей у транспорті між водіями і пасажирами щодня виникають десятки конфліктних ситуацій.
Часто населення, що не потрапили в число "щасливчиків", починає блокувати рух транспорту, вимагаючи від водія пустити їх у салон. Доходить і до більш радикальних методів: наприклад, у Харкові розлючені пасажири розбили скло в трамваї, а в Хмельницькій області маршрутку закидали камінням. У Миколаєві ж пенсіонери побили водія трамвая після відмови везти більше 10 пасажирів.
Варто додати, що за перевезення більшої, ніж дозволено, числа людей передбачений великий штраф.
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Судячи з відео, молодий чоловік був незадоволений тим, що контролер виявився 10 людиною в салоні, і інших пасажирів більше вже не можна брати, - пише УНІАН.
Однак, він витягнув контролера з тролейбуса і зайшов сам, щоб опинитися десятим. При цьому, вимагав від водія зачинити двері, смикаючи їх, і їхати далі. Також він пропонував заходити іншим людям, що чекали на зупинці.
Увага! Відео містить ненормативну лексику!
Зазначимо, що після введення в Україні карантину і обмеження на перевезення людей у транспорті між водіями і пасажирами щодня виникають десятки конфліктних ситуацій.
Часто населення, що не потрапили в число "щасливчиків", починає блокувати рух транспорту, вимагаючи від водія пустити їх у салон. Доходить і до більш радикальних методів: наприклад, у Харкові розлючені пасажири розбили скло в трамваї, а в Хмельницькій області маршрутку закидали камінням. У Миколаєві ж пенсіонери побили водія трамвая після відмови везти більше 10 пасажирів.
Варто додати, що за перевезення більшої, ніж дозволено, числа людей передбачений великий штраф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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