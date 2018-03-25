У Луцьку через карантин переносять матчеву зустріч із боксу

Віктора Мандзика.



Про це йдеться на офіційній сторінці "ПортCity Lutsk" у facebook.



Захід мав відбутися 21 березня на арені розваг "GeneratorCity". Тож наразі його переносять на невизначений термін.



"Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності.

Нову дату проведення матчевої зустрічі із боксу в ПортCity буде оголошено згодом", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у зв'язку з карантином переносять матчеву зустріч із боксу пам'яті майстра спорту України з боксу, учасника АТО, капітана СБУПро це йдеться на офіційній сторінці "ПортCity Lutsk" у facebook.Захід мав відбутися 21 березня на арені розваг "GeneratorCity". Тож наразі його переносять на невизначений термін."Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності.Нову дату проведення матчевої зустрічі із боксу в ПортCity буде оголошено згодом", - йдеться у повідомлені.

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