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У Луцьку через карантин переносять матчеву зустріч із боксу

У Луцьку через карантин переносять матчеву зустріч із боксу
У Луцьку у зв'язку з карантином переносять матчеву зустріч із боксу пам'яті майстра спорту України з боксу, учасника АТО, капітана СБУ Віктора Мандзика.

Про це йдеться на офіційній сторінці "ПортCity Lutsk" у facebook.

Захід мав відбутися 21 березня на арені розваг "GeneratorCity". Тож наразі його переносять на невизначений термін.

"Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності.
Нову дату проведення матчевої зустрічі із боксу в ПортCity буде оголошено згодом", - йдеться у повідомлені.


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Теги: матч, зустріч, бокс, ПортCity
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