ПЦУ почала виготовляти антисептики і роздавати їх людям
Сьогодні, 17:06
У Православній церкві України у зв'язку зі спалахом коронавірусу і дефіцитом дезінфікуючих засобів найвразливішим категоріям громадян, зокрема пенсіонерам, почали виготовляти й роздавати антисептики.
Про це йдеться офіційній сторінці ПЦУ в Facebook.
Тож священнослужителі почали виготовлення антисептиків.
Як зазначається, першу партію зі 150 антисептиків ще 18 березня віддали громадянам у Києві. У ПЦУ розповіли, що антисептики виготовляють за рецептурою Всесвітньої організації охорони здоров’я з таких реагентів: етанолу або ізопропилового спирту, перекису водню та гліцерину.
"Сьогодні ми звертаємося до парафій Православної Церкви України у Києві та благодійних організацій, які можуть розповсюджувати антисептики. Подавайте заявки на їхнє виготовлення, які ми за можливістю опрацьовуватимемо", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться офіційній сторінці ПЦУ в Facebook.
Тож священнослужителі почали виготовлення антисептиків.
Як зазначається, першу партію зі 150 антисептиків ще 18 березня віддали громадянам у Києві. У ПЦУ розповіли, що антисептики виготовляють за рецептурою Всесвітньої організації охорони здоров’я з таких реагентів: етанолу або ізопропилового спирту, перекису водню та гліцерину.
"Сьогодні ми звертаємося до парафій Православної Церкви України у Києві та благодійних організацій, які можуть розповсюджувати антисептики. Подавайте заявки на їхнє виготовлення, які ми за можливістю опрацьовуватимемо", - йдеться у повідомлені.
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