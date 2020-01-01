ПЦУ почала виготовляти антисептики і роздавати їх людям

У Православній церкві України у зв'язку зі спалахом коронавірусу і дефіцитом дезінфікуючих засобів найвразливішим категоріям громадян, зокрема пенсіонерам, почали виготовляти й роздавати антисептики.Про це йдеться офіційній сторінці ПЦУ в Facebook.Тож священнослужителі почали виготовлення антисептиків.Як зазначається, першу партію зі 150 антисептиків ще 18 березня віддали громадянам у Києві. У ПЦУ розповіли, що антисептики виготовляють за рецептурою Всесвітньої організації охорони здоров’я з таких реагентів: етанолу або ізопропилового спирту, перекису водню та гліцерину."Сьогодні ми звертаємося до парафій Православної Церкви України у Києві та благодійних організацій, які можуть розповсюджувати антисептики. Подавайте заявки на їхнє виготовлення, які ми за можливістю опрацьовуватимемо", - йдеться у повідомлені.