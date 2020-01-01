У громадянина Туреччини, якого ізолювали у луцьку лікарню, коронавірус не підтвердився
Сьогодні, 17:12
У громадянина Туреччини, який третій день перебуває у медзакладі з високою температурою тіла, діагноз коронавірус не підтвердився.
Про це Суспільному розповів керівник медзакладу Руслан Морочковський.
Нагадаємо, чоловіка госпіталізували в інфекційну лікарню 18 березня.
Нині у лікувальному закладі перебуває 5 хворих із підозрою на коронавірус. Зі слів Руслана Морочковського, їхній стан стабільний. Чи підтвердиться у них діагноз, стане відомо після отримання результатів лабораторного дослідження.
Напередодні 25 експрес-тестів на виявлення коронавірусної інфекції Луцькій міській клінічній лікарні передали благодійники, - розповів заступник директора медзакладу Андрій Смольянінов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Суспільному розповів керівник медзакладу Руслан Морочковський.
Нагадаємо, чоловіка госпіталізували в інфекційну лікарню 18 березня.
Нині у лікувальному закладі перебуває 5 хворих із підозрою на коронавірус. Зі слів Руслана Морочковського, їхній стан стабільний. Чи підтвердиться у них діагноз, стане відомо після отримання результатів лабораторного дослідження.
Напередодні 25 експрес-тестів на виявлення коронавірусної інфекції Луцькій міській клінічній лікарні передали благодійники, - розповів заступник директора медзакладу Андрій Смольянінов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні одужав перший пацієнт із коронавірусом. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 12:12
Коментарі 1
Це взагалі цікавий феномен, коли у в принципі «свідомих» людей начисто відбиває пам’ять... Давайте повернемось в Україну в 2009.Аналізуючи аргументацію по випадку "епідемії свиного грипу 2009 року", робимо висновок: владна верхівка з героїчною Тимошенко влаштувала масову "розводку" із свиним грипом. Прем'єр України Тимошенко наказала створити спеціальну урядову комісію для запобігання проникнення до України свинячого грипу. Народ змітав з полиць аптек усе – від марлевих пов’язок до антибіотиків. А в червні 2010 року Парламентська Асамблея Ради Європи розповсюдила заяву, що ніякої пандемії "свинячого грипу" не було. Просто заяви ВООЗ підхопили уряди низки країн (у кожного на той час були свої резони для цього), чим спровокували паніку. А фармацевтичні компанії, скориставшись ситуацією, продали в ці країни, у тому числі і нам, дорогі лікарські препарати,в яких закінчувався термін придатності. У ВООЗ все спростовували, а в Україні, традиційно, рахували, хто і скільки міг собі покласти в кишеню на цій оборудці.Розвиток подій навколо китайського грипу нагадує 2009-й. Єдине, що цього року у нас немає великих виборів, проте будуть вибори місцеві.Пам’ятаємо: мало що так ефективно підриває довіру до влади, як страшилки про вбивчий грип, масштаби якого чиновники навмисно приховують. Або ж, навпаки, ці масштаби роздуває сама влада, щоб показати себе крутим борцем за здоров’я нації. Ну, або для відведення уваги суспільства від більш важливих речей... Сидіть вдома, скуповлюйте маски і противірусні препарати, гречку, олію, сіль, туалетний папір і панікуйте!!! «Карантин – це не канікули. Карантин – це самообмеження. Вулиця, відкритий простір сьогодні – не для нас. Нас може вберегти тільки самоізоляція», – звернув увагу Григорій Пустовіт. І при цьому у нас відкриті Нова лінія і Епіцентр (ну вкрай важливі для життєдіяльності суспільства під час пандемії осередки.) Друзі, будьте здорові і не кашляйте... і не піддавайтесь світовій паніці(чи достовірна інформація про пандемію!!!а нам щодня озвучують скільки людей помирає від ГРВІ, від туберкульозу ,від СНІДу і т.д. у світі, де статистичні дані по цих захворюваннях ?!!!) Найлегше керувати заляканими людьми. Уже «слуга народу» при владі. Зомбовані «свідомі» громадяни обрали того, кого було потрібно!Мультсеріал “Сімпсони” є найпопулярнішим за останні кілька десятиліть, пише Porque No Se Me Ocurrio.Понад десять років тому вийшла серія «Сімпсонів», в якій Барт відправляється в майбутнє, де Ліза стає президентом США – після Дональда Трампа!І ось реалії :Трамп змінює Обаму в Білому домі на подив усього світу. Можливо, треба було уважніше дивитися «Сімпсонів»?А тепер пропоную переглянути усім фільм «Зараза» — американський фантастичний трилер режисера і оператора Стівена Содерберга, що вийшов 2011 року. Звертайте увагу на деталі. Мийте руки і не дозволяйте іншим промивати собі мізки ! «Бабло» важливіше життя простих людей. І комусь просто вигідна паніка,організація пандемії, де пандемія-інструмент розподілу вдали у світі.
Останні новини
Іноземців, що вкрали термінал з банку у Луцьку, взяли під варту
Сьогодні, 17:24
У громадянина Туреччини, якого ізолювали у луцьку лікарню, коронавірус не підтвердився
Сьогодні, 17:12
ПЦУ почала виготовляти антисептики і роздавати їх людям
Сьогодні, 17:06
Медіа