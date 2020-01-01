У громадянина Туреччини, якого ізолювали у луцьку лікарню, коронавірус не підтвердився





Про це Руслан Морочковський.



Нагадаємо, чоловіка госпіталізували в інфекційну лікарню 18 березня.



Нині у лікувальному закладі перебуває 5 хворих із підозрою на коронавірус. Зі слів Руслана Морочковського, їхній стан стабільний. Чи підтвердиться у них діагноз, стане відомо після отримання результатів лабораторного дослідження.



Напередодні 25 експрес-тестів на виявлення коронавірусної інфекції Луцькій міській клінічній лікарні передали благодійники, - розповів заступник директора медзакладу Андрій Смольянінов.

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