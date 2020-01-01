Іноземців, що вкрали термінал з банку у Луцьку, взяли під варту
Сьогодні, 17:24
Іноземцям, причетним до крадіжки платіжного терміналу у Луцьку, обрали запобіжний захід.
Про це інформує ГУНП в області.
Нагадаємо, у ніч на 17 березня зловмисники проникли до приміщення одного із банків Луцька та викрали платіжний термінал, а з території цього ж банку автомобіль ГАЗ 2752. Зловмисників затримали у Житомирській області.
Сьогодні, 20 березня, усім чотирьом підозрюваним у кримінальному проваджені суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
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Про це інформує ГУНП в області.
Нагадаємо, у ніч на 17 березня зловмисники проникли до приміщення одного із банків Луцька та викрали платіжний термінал, а з території цього ж банку автомобіль ГАЗ 2752. Зловмисників затримали у Житомирській області.
Сьогодні, 20 березня, усім чотирьом підозрюваним у кримінальному проваджені суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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