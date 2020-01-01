вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Іноземців, що вкрали термінал з банку у Луцьку, взяли під варту

Іноземців, що вкрали термінал з банку у Луцьку, взяли під варту
Іноземцям, причетним до крадіжки платіжного терміналу у Луцьку, обрали запобіжний захід.

Про це інформує ГУНП в області.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня зловмисники проникли до приміщення одного із банків Луцька та викрали платіжний термінал, а з території цього ж банку автомобіль ГАЗ 2752. Зловмисників затримали у Житомирській області.

Сьогодні, 20 березня, усім чотирьом підозрюваним у кримінальному проваджені суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, банк, термінал, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Цуманській пущі» зафіксували рідкісних тварин та рослин. ФОТО
Сьогодні, 18:10
У Луцьку завтра, 21 березня, почнуть дезінфікувати дороги і тротуари
Сьогодні, 17:43
Іноземців, що вкрали термінал з банку у Луцьку, взяли під варту
Сьогодні, 17:24
У громадянина Туреччини, якого ізолювали у луцьку лікарню, коронавірус не підтвердився
Сьогодні, 17:12
ПЦУ почала виготовляти антисептики і роздавати їх людям
Сьогодні, 17:06
Схожі новини
У Луцьку четверо іноземців викрали з банку платіжний термінал. ФОТО У Луцьку четверо іноземців викрали з банку платіжний термінал. ФОТО
19 березень, 17:19
У Луцьку «обчистили» салон краси У Луцьку «обчистили» салон краси
Сьогодні, 15:29
Чоловік, який обікрав бар у Луцьку на значну суму, потрапив за ґрати Чоловік, який обікрав бар у Луцьку на значну суму, потрапив за ґрати
16 березень, 14:18
У Луцьку посеред вулиці у молодика вкрали iPhone та гроші У Луцьку посеред вулиці у молодика вкрали iPhone та гроші
11 березень, 17:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Цуманській пущі» зафіксували рідкісних тварин та рослин. ФОТО
Сьогодні, 18:10
 0
У Луцьку завтра, 21 березня, почнуть дезінфікувати дороги і тротуари
Сьогодні, 17:43
 0
Виснажливі рейси і примхливі пасажири: волинянка розповіла про усі тонкощі роботи бортпровідниці
Сьогодні, 17:25
 0
Іноземців, що вкрали термінал з банку у Луцьку, взяли під варту
Сьогодні, 17:24
 0
У громадянина Туреччини, якого ізолювали у луцьку лікарню, коронавірус не підтвердився
Сьогодні, 17:12
 0
Медіа
відео
1/8