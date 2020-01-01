Консульства України в Польщі продовжили карантин





Як пoвідoмляє



У разі нагальної необхідності (смерть громадянина України, ДТП з тяжкими наслідками) українців попросили телефонувати на "гарячі лінії" кожної з установ.



“Гаряча лінія” консульського відділу в Варшаві - 698 608 837

“Гаряча лінія” Генконсульства у Кракові - 669 352 962

“Гаряча лінія” консульства у Гданську - 607 654 333

“Гаряча лінія” консульства в Любліні - 784 138 555



З питаннями щодо паспортних, нотаріальних дій, консульського обліку українці в Польщі зможуть звернутися по електронній пошті:



Нагадаємо, спочатку консульські установи України в Польщі закрилися на період з 16 по 23 березня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через загрозу поширення коронавірусу, консульські установи України у Варшаві, Гданьску, Кракові та Любліні ще на тиждень продовжили табу на прийом громадян.Як пoвідoмляє Yavp.pl , з 23 по 27 березня консульства так само будуть зачинені для відвідувачів. Жодних прийомів громадян не проводитиметься.У разі нагальної необхідності (смерть громадянина України, ДТП з тяжкими наслідками) українців попросили телефонувати на "гарячі лінії" кожної з установ.“Гаряча лінія” консульського відділу в Варшаві - 698 608 837“Гаряча лінія” Генконсульства у Кракові - 669 352 962“Гаряча лінія” консульства у Гданську - 607 654 333“Гаряча лінія” консульства в Любліні - 784 138 555З питаннями щодо паспортних, нотаріальних дій, консульського обліку українці в Польщі зможуть звернутися по електронній пошті: [email protected] (для консульського відділу в Варшаві) та [email protected] (для інших консульських установ).Нагадаємо, спочатку консульські установи України в Польщі закрилися на період з 16 по 23 березня.

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