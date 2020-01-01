У Луцьку завтра, 21 березня, почнуть дезінфікувати дороги і тротуари
Сьогодні, 17:43
У Луцьку від завтра, 21 березня, розпочнуть дезінфекцію доріг та тротуарів міста розчином гіпохлориту натрію.
Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
Окрім того, у місті вчать людей, готують засоби захисту, засоби розпилення та дезінфікуючі розчини для знезараження під‘їздів багатоповерхівок міста.
Нагадаємо, із бюджету Луцької міської територіальної громади на запобігання поширенню коронавірусу виділили 60 мільйонів гривень.
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Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
Окрім того, у місті вчать людей, готують засоби захисту, засоби розпилення та дезінфікуючі розчини для знезараження під‘їздів багатоповерхівок міста.
Нагадаємо, із бюджету Луцької міської територіальної громади на запобігання поширенню коронавірусу виділили 60 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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