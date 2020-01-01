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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку завтра, 21 березня, почнуть дезінфікувати дороги і тротуари

У Луцьку завтра, 21 березня, почнуть дезінфікувати дороги і тротуари
У Луцьку від завтра, 21 березня, розпочнуть дезінфекцію доріг та тротуарів міста розчином гіпохлориту натрію.

Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.

Окрім того, у місті вчать людей, готують засоби захисту, засоби розпилення та дезінфікуючі розчини для знезараження під‘їздів багатоповерхівок міста.

Нагадаємо, із бюджету Луцької міської територіальної громади на запобігання поширенню коронавірусу виділили 60 мільйонів гривень.

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Теги: коронавірус, карантин, дезінфекція
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