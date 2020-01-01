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У «Цуманській пущі» зафіксували рідкісних тварин та рослин. ФОТО

У «Цуманській пущі» зафіксували рідкісних тварин та рослин. ФОТО
Працівники відділу еколого–освітньої роботи та та рекреації 19 березня в західній частині Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» зафіксували рідкісні види флори та фауни.

Про це повідомляють на сторінці нацпарку у Facebook.

Так, під час час обстеження виявили орябків (або рябчиків) (Tetrastes Bonasia), пара (самець і самиця) перебігли лісову дорогу в мішаному лісі, птах занесений до Червоної книги України (статус - вразливий) та до Бернської конвенції. Крім того, ще зафіксували пару лелеки білого (Ciconia ciconia).

Також, у лісі виявили масовий літ метеликів, серед них найбільше було цитринців (лимонниця звичайна або палист крушиновий (Gonepteryx rhamni) і такі види, як Ванесса чорно-руда (Nymphalis xanthomelas) та щербатка c-біле (Polygonia c-album). Серед флори зафіксували цвітіння медунки темної (Pulmonaria obscura).

У «Цуманській пущі» зафіксували рідкісних тварин та рослин. ФОТО
У «Цуманській пущі» зафіксували рідкісних тварин та рослин. ФОТО
У «Цуманській пущі» зафіксували рідкісних тварин та рослин. ФОТО
У «Цуманській пущі» зафіксували рідкісних тварин та рослин. ФОТО
У «Цуманській пущі» зафіксували рідкісних тварин та рослин. ФОТО
У «Цуманській пущі» зафіксували рідкісних тварин та рослин. ФОТО
У «Цуманській пущі» зафіксували рідкісних тварин та рослин. ФОТО
У «Цуманській пущі» зафіксували рідкісних тварин та рослин. ФОТО
У «Цуманській пущі» зафіксували рідкісних тварин та рослин. ФОТО
У «Цуманській пущі» зафіксували рідкісних тварин та рослин. ФОТО
У «Цуманській пущі» зафіксували рідкісних тварин та рослин. ФОТО
У «Цуманській пущі» зафіксували рідкісних тварин та рослин. ФОТО
У «Цуманській пущі» зафіксували рідкісних тварин та рослин. ФОТО

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Теги: рідкісні птахи, тварини, національний парк
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