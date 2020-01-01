Померла працівниця Волинського краєзнавчого музею
Сьогодні, 18:26
Сьогодні відійшла у вічність багаторічний головний хранитель Волинського обласного краєзнавчого музею Наталія Юхимівна Пушкар.
Про це повідомили на сторінці музею у Facebook.
"Наталії Юхимівни Пушкар, головного хранителя Волинського краєзнавчого музею, більше нема з нами... Сьогодні її серце перестало битися, не витримавши дві операції поспіль. Нехай спочиває з Богом", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Наталії Юхимівни.
Довідка:
Народилася у с. Хрінники на Рівненщині. У 1945 р. родина переїхала до с. Полонка біля Луцька, а у 1948 р. — до Луцька.
У 1961 р. вступила до Луцького педінституту ім. Лесі Українки на історико-філологічний факультет, після закінчення якого розпочала роботу на посаді наукового співробітника Волинського краєзнавчого музею.
З лютого 1972 р. - головний хранитель фондів музею.
Наталія Пушкар отримала такі нагороди, як почесний краєзнавець України, лауреат Волинської обласної премії імені Миколи Куделі, почесна грамота Волинської облдержадміністрації, подяка Волинської обласної ради
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Про це повідомили на сторінці музею у Facebook.
"Наталії Юхимівни Пушкар, головного хранителя Волинського краєзнавчого музею, більше нема з нами... Сьогодні її серце перестало битися, не витримавши дві операції поспіль. Нехай спочиває з Богом", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Наталії Юхимівни.
Довідка:
Народилася у с. Хрінники на Рівненщині. У 1945 р. родина переїхала до с. Полонка біля Луцька, а у 1948 р. — до Луцька.
У 1961 р. вступила до Луцького педінституту ім. Лесі Українки на історико-філологічний факультет, після закінчення якого розпочала роботу на посаді наукового співробітника Волинського краєзнавчого музею.
З лютого 1972 р. - головний хранитель фондів музею.
Наталія Пушкар отримала такі нагороди, як почесний краєзнавець України, лауреат Волинської обласної премії імені Миколи Куделі, почесна грамота Волинської облдержадміністрації, подяка Волинської обласної ради
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
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