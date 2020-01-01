Померла працівниця Волинського краєзнавчого музею

Наталія Юхимівна Пушкар.



Про це



"Наталії Юхимівни Пушкар, головного хранителя Волинського краєзнавчого музею, більше нема з нами... Сьогодні її серце перестало битися, не витримавши дві операції поспіль. Нехай спочиває з Богом", - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Наталії Юхимівни.



Довідка:



Народилася у с. Хрінники на Рівненщині. У 1945 р. родина переїхала до с. Полонка біля Луцька, а у 1948 р. — до Луцька.

У 1961 р. вступила до Луцького педінституту ім. Лесі Українки на історико-філологічний факультет, після закінчення якого розпочала роботу на посаді наукового співробітника Волинського краєзнавчого музею.

З лютого 1972 р. - головний хранитель фондів музею.



Наталія Пушкар отримала такі нагороди, як почесний краєзнавець України, лауреат Волинської обласної премії імені Миколи Куделі, почесна грамота Волинської облдержадміністрації, подяка Волинської обласної ради

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