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Померла працівниця Волинського краєзнавчого музею

Померла працівниця Волинського краєзнавчого музею
Сьогодні відійшла у вічність багаторічний головний хранитель Волинського обласного краєзнавчого музею Наталія Юхимівна Пушкар.

Про це повідомили на сторінці музею у Facebook.

"Наталії Юхимівни Пушкар, головного хранителя Волинського краєзнавчого музею, більше нема з нами... Сьогодні її серце перестало битися, не витримавши дві операції поспіль. Нехай спочиває з Богом", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Наталії Юхимівни.

Довідка:

Народилася у с. Хрінники на Рівненщині. У 1945 р. родина переїхала до с. Полонка біля Луцька, а у 1948 р. — до Луцька.
У 1961 р. вступила до Луцького педінституту ім. Лесі Українки на історико-філологічний факультет, після закінчення якого розпочала роботу на посаді наукового співробітника Волинського краєзнавчого музею.
З лютого 1972 р. - головний хранитель фондів музею.

Наталія Пушкар отримала такі нагороди, як почесний краєзнавець України, лауреат Волинської обласної премії імені Миколи Куделі, почесна грамота Волинської облдержадміністрації, подяка Волинської обласної ради

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Теги: смерть, працівниця, Волинський краєзнавчий музей
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Найщиріші співчуття рідним та близьким з важкою втратою. Мав за велику честь бути знайомим, спілкуватись та навчатись
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Найщиріші співчуття рідним та близьким з важкою втратою. Мав за велику честь бути знайомим, спілкуватись та навчатись
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