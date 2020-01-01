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З Польщі спецпотягами евакуювали понад 3 тисячі українців. ФОТО

З Польщі спецпотягами евакуювали понад 3 тисячі українців. ФОТО
З польського Перемишля 20 березня п'ятьма спецпотягами евакуювали 3089 громадян України.

Про це повідомляють на сторінці польського посольства України.

"Сьогодні з Перемишля в Україну за сприяння українських дипломатів з Варшави і консулів з Любліна і Кракова на чолі з Послом Андрієм Дещицею, а також дієвої підтримки Почесного консула України в Перемишлі безпечно і комфортно п’ятьма спецпотягами «Укрзалізниці» повернулися 3089 громадян України", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у ніч з 14 березня Польща ввела тимчасову заборону на в'їзд іноземцям.
З Польщі спецпотягами евакуювали понад 3 тисячі українців. ФОТО
З Польщі спецпотягами евакуювали понад 3 тисячі українців. ФОТО
З Польщі спецпотягами евакуювали понад 3 тисячі українців. ФОТО
З Польщі спецпотягами евакуювали понад 3 тисячі українців. ФОТО

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Теги: евакуйовані українці, Польща, карантин
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