З Польщі спецпотягами евакуювали понад 3 тисячі українців. ФОТО





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"Сьогодні з Перемишля в Україну за сприяння українських дипломатів з Варшави і консулів з Любліна і Кракова на чолі з Послом Андрієм Дещицею, а також дієвої підтримки Почесного консула України в Перемишлі безпечно і комфортно п’ятьма спецпотягами «Укрзалізниці» повернулися 3089 громадян України", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, у ніч з 14 березня Польща ввела тимчасову заборону на в'їзд іноземцям.



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