У Львові – перший випадок коронавірусу
Сьогодні, 18:57
У Львові зафіксували перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус COVID-19.
Про це інформує мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.
Інфікований на коронавірусну інфекцію - мешканець Львова, 1950 р.н., який 13 березня повернувся з Німеччини.
"Інформація від головного лікаря інфекційної лікарні. Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров'я України”, - зазначив Садовий.
За його словами, хворого госпіталізують в інфекційну лікарню. Інформація передана правоохоронним органам для подальшого реагування.
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Про це інформує мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.
Інфікований на коронавірусну інфекцію - мешканець Львова, 1950 р.н., який 13 березня повернувся з Німеччини.
"Інформація від головного лікаря інфекційної лікарні. Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров'я України”, - зазначив Садовий.
За його словами, хворого госпіталізують в інфекційну лікарню. Інформація передана правоохоронним органам для подальшого реагування.
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