У Львові – перший випадок коронавірусу





Про це Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.



Інфікований на коронавірусну інфекцію - мешканець Львова, 1950 р.н., який 13 березня повернувся з Німеччини.



"Інформація від головного лікаря інфекційної лікарні. Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров'я України”, - зазначив Садовий.



За його словами, хворого госпіталізують в інфекційну лікарню. Інформація передана правоохоронним органам для подальшого реагування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові зафіксували перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус COVID-19.Про це інформує мер Львована своїй сторінці у Facebook.Інфікований на коронавірусну інфекцію - мешканець Львова, 1950 р.н., який 13 березня повернувся з Німеччини."Інформація від головного лікаря інфекційної лікарні. Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров'я України”, - зазначив Садовий.За його словами, хворого госпіталізують в інфекційну лікарню. Інформація передана правоохоронним органам для подальшого реагування.

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