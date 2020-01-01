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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Львові – перший випадок коронавірусу

У Львові – перший випадок коронавірусу
У Львові зафіксували перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це інформує мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Інфікований на коронавірусну інфекцію - мешканець Львова, 1950 р.н., який 13 березня повернувся з Німеччини.

"Інформація від головного лікаря інфекційної лікарні. Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров'я України”, - зазначив Садовий.

За його словами, хворого госпіталізують в інфекційну лікарню. Інформація передана правоохоронним органам для подальшого реагування.

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Теги: Львів, коронавірус, перший випадок
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